Los 4 FCI en pesos que más subieron en el año: la cobertura contra la inflación mantiene liderazgo

El grueso sigue estando en los FCI money market, que se llevan casi el 75% del patrimonio en pesos y este año recibieron $7,1 billones.

El grueso sigue estando en los FCI money market, que se llevan casi el 75% del patrimonio en pesos y este año recibieron $7,1 billones.

La industria local de fondos comunes de inversión (FCI) continúa creciendo mes tras mes. Dentro de las alternativas más rentables, se destacan los fondos en pesos ligados a la deuda CER , que ofrecen cobertura contra la inflación.

De acuerdo al último reporte de IEB , el fondo money market más rentable fue el Ciclo Nova Ahorro Plus de Ciclo Nova Asset Management , que avanzó un 19% desde enero hasta finales de agosto.

Por otro lado, en cuanto a los fondos de renta fija en pesos, el que brindó un mayor retorno en el periodo fue el Galileo Ahorro B de Delta Asset Management , con casi un 25% .

Asimismo, de los fondos CER , los que generaron más ganancia para los ahorristas, se destacó el Consultatio One Ahorro B de la gestora One618 . El vehículo otorgó alrededor de un 31% de rendimiento en pesos.

"El análisis del peso creciente de los fondos CER revela dos factores clave para comprender el avance de estas alternativas: el flujo hacia estos vehículos (principalmente, las suscripciones netas frente a los rescates) y el rendimiento de los activos que componen las carteras de estos fondos", comentó Valentina Heredia , líder de fondos en Portfolio Personal Inversiones .

El grueso sigue estando en los FCI money market, que se llevan casi el 75% del patrimonio en pesos y este año recibieron $7,1 billones.

En tanto, dentro del campo dollar linked vinculado al tipo de cambio, el más rentable fue el MAF Renta Fija Cobertura B de Mariva Asset Management. En este caso, la suba en pesos fue del 15%.

"Mirando solo los fondos que invierten estrictamente en pesos (o sea, sin dollar linked ni nada que tenga patas en dólares), hoy administran unos $70 billones, algo más del 62% de toda la industria. Y en lo que va del año captaron casi $12 billones de suscripciones netas, más de la mitad de la plata que entró a los FCI en 2026", relató Tobias Sanchez, gestor de carteras en Cocos Capital.

El grueso sigue estando en los money market (clásico y dinámico), que se llevan casi el 75% del patrimonio en pesos y este año recibieron $7,1 billones. Después vienen los T+1 con el 13% del patrimonio, la renta fija discrecional con el 6,7%, los CER con el 4% y los de Lecaps con el 1,5%.

"Lo interesante del año pasa por los rendimientos: los fondos con estrategia en pesos y más duration vienen rindiendo mejor que los fondos en dólares y ganándole a la inflación. Los fondos CER acumulan 26,5%, los discrecionales van en 21,4% y los T+1 en 20,2%, contra una inflación acumulada del 19,3% en el año y fondos en dólares que rindieron en torno al 10%", detalló Sanchez.