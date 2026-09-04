La industria local de fondos comunes de inversión (FCI) continúa creciendo mes tras mes. Dentro de las alternativas más rentables, se destacan los fondos en pesos ligados a la deuda CER, que ofrecen cobertura contra la inflación.
Los 4 FCI en pesos que más subieron en el año: la cobertura contra la inflación mantiene liderazgo
El grueso sigue estando en los FCI money market, que se llevan casi el 75% del patrimonio en pesos y este año recibieron $7,1 billones.
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De acuerdo al último reporte de IEB, el fondo money market más rentable fue el Ciclo Nova Ahorro Plus de Ciclo Nova Asset Management, que avanzó un 19% desde enero hasta finales de agosto.
Por otro lado, en cuanto a los fondos de renta fija en pesos, el que brindó un mayor retorno en el periodo fue el Galileo Ahorro B de Delta Asset Management, con casi un 25%.
Los FCI ligados a la inflación dominan el sector
Asimismo, de los fondos CER, los que generaron más ganancia para los ahorristas, se destacó el Consultatio One Ahorro B de la gestora One618. El vehículo otorgó alrededor de un 31% de rendimiento en pesos.
"El análisis del peso creciente de los fondos CER revela dos factores clave para comprender el avance de estas alternativas: el flujo hacia estos vehículos (principalmente, las suscripciones netas frente a los rescates) y el rendimiento de los activos que componen las carteras de estos fondos", comentó Valentina Heredia, líder de fondos en Portfolio Personal Inversiones.
En tanto, dentro del campo dollar linked vinculado al tipo de cambio, el más rentable fue el MAF Renta Fija Cobertura B de Mariva Asset Management. En este caso, la suba en pesos fue del 15%.
"Mirando solo los fondos que invierten estrictamente en pesos (o sea, sin dollar linked ni nada que tenga patas en dólares), hoy administran unos $70 billones, algo más del 62% de toda la industria. Y en lo que va del año captaron casi $12 billones de suscripciones netas, más de la mitad de la plata que entró a los FCI en 2026", relató Tobias Sanchez, gestor de carteras en Cocos Capital.
El grueso sigue estando en los money market (clásico y dinámico), que se llevan casi el 75% del patrimonio en pesos y este año recibieron $7,1 billones. Después vienen los T+1 con el 13% del patrimonio, la renta fija discrecional con el 6,7%, los CER con el 4% y los de Lecaps con el 1,5%.
"Lo interesante del año pasa por los rendimientos: los fondos con estrategia en pesos y más duration vienen rindiendo mejor que los fondos en dólares y ganándole a la inflación. Los fondos CER acumulan 26,5%, los discrecionales van en 21,4% y los T+1 en 20,2%, contra una inflación acumulada del 19,3% en el año y fondos en dólares que rindieron en torno al 10%", detalló Sanchez.