Donald Trump mueve sus fichas en Europa y sus enviados llegan a Kiev tras reunión con Vladimir Putin

Steve Witkoff y Jared Kushner viajaron a la capital ucraniana para impulsar las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto, en el marco de una nueva iniciativa de Washington.

Los enviados del presidente estadounidense Donald Trump , Steve Witkoff y Jared Kushner , llegaron este domingo a Kiev para reunirse con Volodimir Zelenskyy y avanzar en las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania . Es la primera visita de ambos funcionarios a la capital ucraniana y forma parte de un nuevo intento de Washington por reactivar el proceso de paz.

El viaje a Ucrania se produjo un día después del encuentro que Witkoff y Kushner mantuvieron con Vladimir Putin en Moscú. La reunión con el presidente ruso duró más de tres horas y se desarrolló a puertas cerradas. Según el Kremlin, durante las conversaciones se analizaron posibles pasos para alcanzar un acuerdo , aunque no se anunció ningún avance concreto.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov calificó el encuentro como “sustantivo, constructivo, extremadamente franco y de confianza” . También señaló que Putin expuso su visión sobre la situación en el frente y las condiciones que considera necesarias para alcanzar una solución duradera. Las conversaciones incluyeron además posibles proyectos de cooperación económica entre Rusia y Estados Unidos .

Desde Washington, un funcionario de la Casa Blanca indicó que la reunión permitió analizar “planes sustanciales para los próximos pasos” destinados a terminar con el conflicto. Según explicó, se espera que haya nuevos anuncios “en las próximas semanas” .

La posición de Moscú, sin embargo, continúa alejada de la de Kiev. Rusia mantiene sus reclamos sobre territorios ocupados y exige que Ucrania renuncie a sus aspiraciones de ingresar a la OTAN , mientras que el gobierno ucraniano sostiene que cualquier acuerdo debe incluir garantías de seguridad.

Antes de la llegada de los funcionarios estadounidenses, Zelenskyy afirmó que su gobierno estaba preparado para mantener una conversación “constructiva”. El mandatario también insistió en la necesidad de alcanzar una paz que incluya garantías firmes para Ucrania y permita establecer condiciones estables después del conflicto.

Como parte del contexto diplomático, Moscú y Kiev acordaron una pausa temporal en los ataques contra sus respectivas capitales durante la visita de los negociadores estadounidenses.

La misión de Witkoff y Kushner representa un nuevo intento de Estados Unidos por recuperar el impulso de las negociaciones, que habían perdido fuerza durante los últimos meses. Pese a los contactos entre las partes, todavía existen diferencias importantes sobre el territorio, las condiciones de seguridad y los términos para poner fin a la guerra.