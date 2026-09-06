Lionel Scaloni sorprendió en Monza, fue a ver a Franco Colapinto y le dejó un emotivo mensaje + Agregar ámbito en









El entrenador de la Selección Argentina recorrió el circuito del GP de Italia, pasó por los boxes y respaldó al piloto de Alpine antes de la carrera.

El técnico de la Selección Argentina dijo presente en el GP de Italia y habló sobre el piloto de Alpine. “Ojalá le dé suerte porque se lo merece”, expresó.

Lionel Scaloni aprovechó su estadía en Italia para acercarse al circuito de Monza y vivir de cerca el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El entrenador de la Selección argentina dijo presente en uno de los eventos más importantes del automovilismo mundial y no perdió la oportunidad de seguir de cerca a Franco Colapinto.

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Durante su recorrido por el circuito, Scaloni pasó por los boxes de Mercedes, donde mantuvo contacto con integrantes del equipo. La presencia del técnico argentino no pasó inadvertida y rápidamente se vinculó con el apoyo que suele mostrar hacia Colapinto, uno de los grandes protagonistas argentinos en la Fórmula 1.

Scaloni, fan de Colapinto: imagen de la anterior visita del DT argentino con el piloto y Briatore. @AlpineF1Team Scaloni fue a ver a Colapinto en el GP de Italia Consultado por el piloto de Alpine, Scaloni dejó un mensaje de respaldo y deseó que su presencia en Monza pueda traerle suerte al argentino. “Ojalá le dé suerte porque se lo merece”, expresó el entrenador, que se mostró entusiasmado por acompañar al piloto en una jornada especial.

La visita de Scaloni suma así otra cuota de apoyo argentino en Monza, donde Colapinto busca aprovechar una mejora en el rendimiento de Alpine para avanzar posiciones. El piloto había señalado antes de la carrera que una buena largada y las primeras vueltas serán determinantes para intentar tener un buen resultado.

ESPN Cómo es el circuito de Monza El Autodromo Nazionale di Monza tiene 5,793 kilómetros y 11 curvas. Es uno de los trazados más rápidos del campeonato y se caracteriza por sus largas rectas, que llevan a los equipos a reducir al mínimo la carga aerodinámica para conseguir mayor velocidad.

Entre sus principales sectores aparecen la Variante del Rettifilo, la Variante della Roggia, las dos curvas de Lesmo, la Variante Ascari y la Curva Alboreto, conocida como Parabolica. Así es el circuito de Monza. @AlpineF1Team La carrera tendrá 53 vueltas, con una distancia total de 306,72 kilómetros. El récord oficial es de 1:20.901, establecido por Lando Norris en 2025. GP de Italia 2026: cronograma Sábado 5 de septiembre Prácticas libres 3: 07:30 - Finalizada

Clasificación: 11:00 - Finalziada Domingo 6 de septiembre Carrera: 10:00