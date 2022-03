Semana clave: para los economistas "no hay anclas" para contener la inflación

"El problema del esquema acordado con el FMI es que no hay un ancla nominal", resumió Roberto Geretto de Fundcorp, y explicó que "el dólar oficial no puede ser porque el Gobierno acordó que no se puede atrasar. Tampoco lo es la cantidad de dinero, porque el acuerdo no limita la emisión indirecta para desarme de 'Leliqs' y compra de reservas, lo cual ayuda a que el Tesoro consiga financiamiento en el mercado".

"Tampoco hay un ancla fiscal, ya que reducir el déficit requerirá subir tarifas. A diferencia de acuerdos pasados donde se esperaba un salto del tipo de cambio e inflación, en este la licuación se da en cuotas", agregó.

"Pareciera que el Fondo está ayudando al Gobierno a tener un puente hasta el próximo Gobierno. Si pensamos que este programa es la solución para la Argentina, me parece que no. Pero sí tal vez es algo suficiente para entregar el Gobierno a fines de 2023 y que la economía no haya explotado", dijo en declaraciones radiales Francisco Gismondi de Empiria Consultores.

"La situación global podría ser favorable a largo plazo, por ejemplo por la importancia del país como exportador agropecuario. Pero a corto plazo los desafíos lucen muy importantes. Las limitaciones políticas y económicas auguran una continua lucha en el barro de la decadencia si no se encaran cambios estratégicos", señaló VatNet Research.

"El éxito de cualquier estrategia antiinflacionaria que se encare requiere de un enfoque integral capaz de atacar al conjunto de los factores inflacionarios. La clave reside en atacar este flagelo con un conjunto coordinado de medidas monetarias, fiscales y cambiarias, y contar con la voluntad política de llevarlo a cabo", señaló Víctor Beker del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano.

"Las condiciones monetarias siguen siendo relativamente laxas al no observarse un incremento de la esterilización del banco central para reducir el sobrante monetario del último trimestre de 2021", estimó Delphos Investment, y añadió que "no puede esperarse entonces un descenso de la inflación para este año, que probablemente cierre entre 58% y 60% anual en diciembre".

"Con el transcurso de los días, ya comienza a vislumbrarse que los potenciales impactos sobre la actividad global para este año excederían los que provoquen las turbulencias financieras: el alza en la inflación -donde incide el alza de las commodities- y las disrupciones en el comercio global podrían resentir la dinámica del PIB global en 2022", dijo Ecolatina.