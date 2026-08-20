Inversiones: fondos ETF globales ya superan los u$s23 billones

El mes pasado la industria global de ETF encadenó el 86° mes consecutivo de entradas netas, marcando nuevos récords en activos y en flujos acumulados. Las preferencias de los inversores se volcaron hacia la renta variable.

Los activos de la industria global de fondos ETF conquistaron la cifra récord de 23,11 billones de dólares a fin de julio.

Los activos de la industria global de fondos ETF conquistaron la cifra récord de 23,11 billones de dólares a fin de julio pasado mientras que las entradas acumuladas en lo que va del año alcanzaron un máximo histórico de más de 1,7 billones de dólares. De modo que al cabo de los primeros siete meses del 2026 los activos de los ETF registran un crecimiento del 16,6%, lo que representa casi 3,3 billones de dólares. Por otro lado, los datos del mes pasado dan cuenta que los inversores tendieron a invertir más en ETF de renta variable.

Según datos de patrocinadores de ETF/ETP, de bolsas, de presentaciones regulatorias, de Thomson Reuters/Lipper, de Bloomberg, y de otras fuentes públicas, ETFGI estima que durante el mes pasado la industria global de ETF registró entradas netas de 383.600 millones de dólares, por 86° mes consecutivo, lo que eleva las entradas netas acumuladas en lo que va del año a 1,71 billones de dólares. Vale destacar que las entradas netas acumuladas en 2026 son las más altas registradas hasta la fecha, mientras que el segundo registro más alto corresponde a 2025 con 1,09 billones de dólares y las terceras a 2024 de 944.180 millones de dólares.

A finales de julio, la industria global de ETF contaba con 17.654 ETF, 34.072 cotizaciones, procedentes de 1.025 proveedores y presentes en 85 bolsas de valores de 66 países. El balance de los primeros siete meses del año muestra que 397 proveedores han lanzado 2.141 nuevos ETF mientras que 353 ETF han cerrado.

Desde ETFGI consideran que parte de la performance de la industria global de ETF responde a lo ocurrido en los mercados el mes pasado: el índice S&P 500 registró un ligero descenso del 0,06% pero mantuvo una suba del 10,14% en lo que va de 2026; los mercados desarrollados, excluyendo Estados Unidos, ganaron un 0,30% y acumularon un alza del 14,62% en lo que va de año, destacándose Luxemburgo (+12,1%) y Noruega (+9,93%) con las mayores ganancias. Mientras que por el lado de los mercados emergentes hubo una caída de un 0,33% pero mantuvieron un saldo positivo en lo que va del año del 9,40% (las peores caídas de julio correspondieron a Taiwán -7,8% y Turquía -5,91%).

La información disponible da cuenta que iShares se mantuvo como el mayor proveedor mundial de ETF con 6,35 billones de dólares en activos bajo gestión, lo que representa una cuota de mercado del 27,5%. En lo que va del año, iShares captó 370.260 millones de dólares en nuevos activos netos, lo que supone el 21,7% de los 1,71 billones de dólares en entradas netas récord del sector.

En segundo lugar, se posiciona Vanguard con 5 billones de dólares en activos y una cuota de mercado del 21,6%. Sin embargo, Vanguard lideró el sector en la captación neta de nuevos activos en lo que va del año, atrayendo 372.930 millones de dólares en entradas netas, lo que representa el 21,8% del total de entradas netas del sector.

Por su parte, los ETF SPDR de State Street se ubicaron en tercer lugar con 2,27 billones de dólares en activos y una cuota de mercado del 9,8%. En lo que va del año, los ETF SPDR de State Street captaron 122.840 millones de dólares en nuevos activos netos, lo que representa el 7,2% del total de entradas netas del sector.

De modo que los tres principales proveedores de ETF, de un total de 1.025 a nivel mundial, representaban el 58,9% del total de activos de la industria de ETF a finales de julio pasado. Además, en conjunto, los ETF de iShares, Vanguard y State Street SPDR atrajeron 866.030 millones de dólares en nuevos activos netos en lo que va del año, lo que representa el 50,6% de los 1,71 billones de dólares en entradas netas récord de la industria, mientras que los 1.022 proveedores restantes tenían cada uno menos del 5% de la cuota de mercado.

¿Cuál fue el destino de las nuevas entradas de julio pasado?

Los ETF de renta variable atrajeron entradas netas de 230.870 millones de dólares, lo que eleva las entradas netas acumuladas en lo que va del año a 772.880 millones de dólares, una cifra significativamente superior a los 477.770 millones de dólares recaudados durante los primeros siete meses de 2025.

Por su parte, los ETF de renta fija registraron entradas netas de 42.030 millones de dólares, lo que eleva las entradas netas acumuladas en lo que va del año a 314.700 millones de dólares, en comparación con los 216.530 millones de dólares a finales de julio de 2025.

Mientras que los ETF de materias primas registraron entradas netas de 3.610 millones de dólares, y así las entradas netas acumuladas en lo que va del año ascienden a 15.140 millones de dólares, una cifra inferior a los 44.960 millones de dólares registrados a finales de julio de 2025.

También los ETF activos recibieron un buen flujo el mes pasado al atraer entradas netas de 89.580 millones de dólares, lo que elevó las entradas netas acumuladas en lo que va del año a 590.460 millones de dólares, muy por encima de los 322.690 millones de dólares recaudados durante el mismo período de 2025.

Al igual que la industria global de ETF muestra un alto grado de concentración, algo similar ocurre con las entradas de capital ya que el flujo registrado se concentró en los 20 principales ETF por nuevos activos netos, que en conjunto captaron 125.960 millones de dólares, destacándose el ETF Vanguard S&P 500 que captó 19.660 millones de dólares por sí solo.

En cuanto a los fondos ETP, que son otros productos similares a los ETF en la forma en que se negocian y liquidan, pero que no utilizan una estructura de fondo mutuo, lo que puede generar diferentes implicaciones fiscales y regulatorias para los inversores, en julio pasado las importantes entradas de capital se vincularon con los 10 principales ETP por nuevos activos netos, que en conjunto captaron 3.280 millones de dólares, destacándose el Invesco Physical Gold ETC - Acc que captó 688,47 millones de dólares.