ANSES confirmó el bono para jubilados en octubre: cuál es el monto y quiénes quedan excluidos

La entidad paga en octubre un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados. Quiénes reciben el refuerzo completo y cómo será el calendario.

ANSES pagará en octubre un bono de hasta $70.000 junto con los haberes jubilatorios, con un refuerzo proporcional para quienes superen la mínima.

En octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) paga un bono extraordinario de hasta $70.000 junto con los haberes previsionales. El refuerzo alcanza a jubilados y pensionados que cumplen con los parámetros establecidos por el Gobierno, además de titulares de la PUAM y determinadas Pensiones No Contributivas.

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La jubilación mínima quedó fijada en $435.748,51 por la actualización mensual del 1,66%. Con el bono completo, quienes cobran ese haber llegan a $505.748,51 durante octubre.

El bono tiene un monto máximo de $70.000 y se paga durante octubre de 2026. Quienes, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciben un ingreso igual o inferior al haber mínimo previsional reciben el refuerzo completo.

Para los titulares que cobran más que la mínima, el decreto establece un mecanismo proporcional: el bono será equivalente al monto necesario para que la suma del haber y el refuerzo alcance los $505.748,51 . Por eso, no todos los jubilados incluidos en el beneficio reciben los $70.000.

El adicional también alcanza a titulares de PUAM y Pensiones No Contributivas , entre otras prestaciones contempladas por la normativa. El bono es no remunerativo , no admite descuentos y no se computa para ningún otro concepto.

Quiénes cobran el bono de $70.000 y quiénes quedan fuera

El bono completo corresponde a quienes tienen haberes previsionales iguales o inferiores a $435.748,51. Para quienes superan ese monto pero permanecen por debajo de $505.748,51, el refuerzo se reduce de acuerdo con la diferencia hasta ese límite.

Por ejemplo, una persona con un haber de $455.748,51 recibirá $50.000 de bono y llegará a $505.748,51. Si cobra $465.748,51, el refuerzo será de $40.000; con un haber de $475.748,51, será de $30.000.

Quedan fuera del bono quienes, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, superan los $505.748,51. Además, para cobrar el refuerzo, el beneficio debe encontrarse vigente durante el período correspondiente a octubre.

Calendario de pagos completo de ANSES por terminación de DNI

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobran según esta distribución:

DNI terminado en 0 cobrarán: el 8 de octubre

DNI terminado en 1: cobrarán el 9 de octubre

DNI terminado en 2: cobrarán el 13 de octubre

DNI terminado en 3: cobrarán el 14 de octubre

DNI terminado en 4: cobrarán el 15 de octubre

DNI terminado en 5: cobrarán el 16 de octubre

DNI terminado en 6: cobrarán el 19 de octubre

DNI terminado en 7: cobrarán el 20 de octubre

DNI terminado en 8: cobrarán el 21 de octubre

DNI terminado en 9: cobrarán el 22 de octubre

Para quienes superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0 y 1: cobrarán el 23 de octubre

DNI terminado en 2 y 3: cobrarán el 26 de octubre

DNI terminado en 4 y 5: cobrarán el 27 de octubre

DNI terminado en 6 y 7: cobrarán el 28 de octubre

DNI terminado en 8 y 9: cobrarán el 29 de octubre

El cronograma contempla una interrupción por el feriado del lunes 12 de octubre, por lo que los pagos previstos para los primeros días hábiles continúan a partir del martes 13. El bono se acredita junto con el haber correspondiente y no requiere un trámite adicional por parte del beneficiario.