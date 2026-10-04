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4 de octubre 2026 - 07:30

ANSES confirmó el bono para jubilados en octubre: cuál es el monto y quiénes quedan excluidos

La entidad paga en octubre un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados. Quiénes reciben el refuerzo completo y cómo será el calendario.

ANSES pagará en octubre un bono de hasta $70.000 junto con los haberes jubilatorios, con un refuerzo proporcional para quienes superen la mínima.

ANSES pagará en octubre un bono de hasta $70.000 junto con los haberes jubilatorios, con un refuerzo proporcional para quienes superen la mínima.

En octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga un bono extraordinario de hasta $70.000 junto con los haberes previsionales. El refuerzo alcanza a jubilados y pensionados que cumplen con los parámetros establecidos por el Gobierno, además de titulares de la PUAM y determinadas Pensiones No Contributivas.

La jubilación mínima quedó fijada en $435.748,51 por la actualización mensual del 1,66%. Con el bono completo, quienes cobran ese haber llegan a $505.748,51 durante octubre.

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De cuánto es el bono extraordinario de ANSES en octubre

El bono tiene un monto máximo de $70.000 y se paga durante octubre de 2026. Quienes, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciben un ingreso igual o inferior al haber mínimo previsional reciben el refuerzo completo.

Para los titulares que cobran más que la mínima, el decreto establece un mecanismo proporcional: el bono será equivalente al monto necesario para que la suma del haber y el refuerzo alcance los $505.748,51. Por eso, no todos los jubilados incluidos en el beneficio reciben los $70.000.

El adicional también alcanza a titulares de PUAM y Pensiones No Contributivas, entre otras prestaciones contempladas por la normativa. El bono es no remunerativo, no admite descuentos y no se computa para ningún otro concepto.

Quiénes cobran el bono de $70.000 y quiénes quedan fuera

El bono completo corresponde a quienes tienen haberes previsionales iguales o inferiores a $435.748,51. Para quienes superan ese monto pero permanecen por debajo de $505.748,51, el refuerzo se reduce de acuerdo con la diferencia hasta ese límite.

Por ejemplo, una persona con un haber de $455.748,51 recibirá $50.000 de bono y llegará a $505.748,51. Si cobra $465.748,51, el refuerzo será de $40.000; con un haber de $475.748,51, será de $30.000.

Quedan fuera del bono quienes, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, superan los $505.748,51. Además, para cobrar el refuerzo, el beneficio debe encontrarse vigente durante el período correspondiente a octubre.

Calendario de pagos completo de ANSES por terminación de DNI

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobran según esta distribución:

  • DNI terminado en 0 cobrarán: el 8 de octubre
  • DNI terminado en 1: cobrarán el 9 de octubre
  • DNI terminado en 2: cobrarán el 13 de octubre
  • DNI terminado en 3: cobrarán el 14 de octubre
  • DNI terminado en 4: cobrarán el 15 de octubre
  • DNI terminado en 5: cobrarán el 16 de octubre
  • DNI terminado en 6: cobrarán el 19 de octubre
  • DNI terminado en 7: cobrarán el 20 de octubre
  • DNI terminado en 8: cobrarán el 21 de octubre
  • DNI terminado en 9: cobrarán el 22 de octubre

Para quienes superan el haber mínimo:

  • DNI terminado en 0 y 1: cobrarán el 23 de octubre
  • DNI terminado en 2 y 3: cobrarán el 26 de octubre
  • DNI terminado en 4 y 5: cobrarán el 27 de octubre
  • DNI terminado en 6 y 7: cobrarán el 28 de octubre
  • DNI terminado en 8 y 9: cobrarán el 29 de octubre

El cronograma contempla una interrupción por el feriado del lunes 12 de octubre, por lo que los pagos previstos para los primeros días hábiles continúan a partir del martes 13. El bono se acredita junto con el haber correspondiente y no requiere un trámite adicional por parte del beneficiario.

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