Senadores peronistas piden explicaciones a Diego Santilli y Luis Caputo por el destino de fondos para las rutas nacionales + Agregar ámbito en









El proyecto cuestiona la subejecución para obras viales y el presunto uso de recursos con destino específico en operaciones financieras, mientras se profundiza el deterioro de las rutas nacionales.

Senadores peronistas piden explicaciones a Santilli y Caputo por el destino de fondos para las rutas nacionales.

La senadora nacional de Fuerza Patria, Ana Marks, presentó un proyecto de resolución para que el Senado cite al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de que expliquen el destino de los recursos destinados a la infraestructura vial y la baja ejecución de fondos para obras.

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La iniciativa, que fue acompañada por otros senadores del peronismo, cuestiona el supuesto desvío de recursos del Sistema Vial Integrado hacia inversiones financieras, mientras persiste el deterioro de las rutas nacionales y numerosas obras permanecen paralizadas.

El reclamo por los fondos viales El proyecto solicita a los funcionarios un informe detallado sobre el uso de los recursos provenientes de la tasa sobre los combustibles, que tienen una afectación específica para el financiamiento de infraestructura vial. Según los fundamentos de la presentación, parte de esos fondos habría sido destinada a operaciones financieras en lugar de utilizarse para el mantenimiento y mejoramiento de las rutas.

En particular, la iniciativa señala que durante los primeros cinco meses de 2026 se recaudaron $450.500 millones a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte, mientras que sólo se ejecutaron $83.144 millones, equivalente al 18,5% de los recursos.

El proyecto solicita a los funcionarios un informe detallado sobre el uso de los recursos provenientes de la tasa sobre los combustibles. Marks cuestionó que fondos con una finalidad específica no sean utilizados para garantizar el mantenimiento de la infraestructura vial. “Es urgente que el jefe de Gabinete y el ministro de Economía den explicaciones sobre el desvío de los recursos que deben estar en el mantenimiento de nuestras rutas nacionales, para evitar accidentes y ayudar al desarrollo de nuestros pueblos y no en la timba financiera”, sostuvo.

El impacto en las provincias La senadora rionegrina fundamentó el pedido en las facultades constitucionales del Congreso para requerir la presencia de ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo y consideró necesario que el Gobierno explique qué ocurrió con los recursos recaudados para infraestructura vial. El reclamo adquiere particular relevancia para las provincias patagónicas, donde las rutas nacionales son una infraestructura estratégica para la comunicación, el transporte de la producción, el turismo y la integración territorial. “Mientras las familias y quienes producen siguen pagando impuestos incluidos en el precio de los combustibles, las rutas nacionales se deterioran y las obras no avanzan. El Gobierno tiene que explicar dónde está la plata y por qué no se está utilizando para garantizar rutas seguras y transitables”, afirmó Marks. La senadora sostuvo que el pedido no se limita a una discusión presupuestaria, sino que busca exigir transparencia sobre recursos con destino específico y defender la infraestructura vial necesaria para las provincias y sus comunidades.