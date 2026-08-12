Pagos viales bajo la lupa: denuncian una llamativa sincronización con votaciones del Congreso

La diputada nacional de La Libertad Avanza Marcela Pagano amplió una denuncia por el manejo de los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) y presentó nueva documentación ante la Justicia. El escrito analiza 1.077 pagos y los cruza con 35 votaciones del Congreso entre 2024 y 2026.

La diputada nacional Marcela Pagano amplió la denuncia penal por la administración de los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) y aportó nueva documentación con un cruce entre los pagos realizados por el fideicomiso y 35 votaciones de la Cámara de Diputados y del Senado durante 2024, 2025 y los primeros cinco meses de 2026.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10 , donde tramita la causa iniciada a partir de la denuncia original. Pagano sostiene que el análisis integral de la documentación oficial permite profundizar la hipótesis sobre una posible sincronización entre determinados desembolsos y momentos de relevancia legislativa.

De acuerdo con el escrito, fueron procesadas 1.077 operaciones efectuadas entre enero de 2024 y mayo de 2026 y comparadas con un calendario de 35 votaciones. Para hacerlo, se utilizaron ventanas de tres días —la víspera, el día de la sesión y el día posterior— y una ventana de sensibilidad de siete días.

Uno de los episodios que destaca la ampliación de la denuncia corresponde a 2024. Según el documento, entre enero y mayo no hubo pagos de obra y la única erogación registrada correspondió a un honorario de auditoría.

El movimiento del fondo, sostiene Pagano, se produjo el 10 y 11 de junio, inmediatamente antes de la votación de la Ley Bases en el Senado , realizada el 12 de junio. En esa ventana se concentraron $5.367 millones .

La presentación también señala que, alrededor de la sanción definitiva de la Ley Bases en Diputados, el 27 de junio, se registraron otros $3.262 millones, de los cuales $992 millones correspondieron al corredor vial Tucumán-Salta-Jujuy-Catamarca-Chaco-Formosa.

Otro episodio que aparece señalado es el 9 de octubre de 2024, cuando se pagaron $3.186 millones, en coincidencia con la jornada en la que fracasó la insistencia sobre el veto al financiamiento universitario.

La ampliación también menciona cinco operaciones realizadas el 12 de diciembre de 2024 a la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones, por un total de $3.192 millones. Según el escrito, esa suma representó el 100% de lo que esa provincia había cobrado durante todo ese año.

2025: la denuncia apunta a la “focalización territorial”

El análisis de 2025 incorpora los episodios que ya habían sido mencionados en la denuncia inicial y agrega nuevos cruces.

Pagano destaca tres grandes concentraciones: $6.596 millones el 21 de marzo, $7.895 millones el 7 de mayo y $20.983 millones durante la semana del 18 al 23 de agosto. En conjunto, esos desembolsos sumaron $35.474 millones.

Pero el nuevo procesamiento incorpora otros casos. Entre ellos, $797 millones para la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones el 13 de febrero de 2025, un día después de la media sanción de Ficha Limpia en Diputados.

También señala un pago de $945 millones a la Vialidad de Tucumán el 21 de agosto, el mismo día en que el Senado rechazó los decretos delegados que contemplaban la disolución, entre otros organismos, de la Dirección Nacional de Vialidad.

En este punto, la propia denunciante introduce una precisión: según su análisis, el problema de 2025 no estaría dado por un mayor volumen de dinero desembolsado durante las ventanas legislativas, sino por qué provincia recibió los fondos en determinados momentos.

“El ritmo diario agregado de las ventanas de 2025 (0,86x) no supera al de los días restantes: la anomalía de ese ejercicio no reside en el volumen sino en la focalización territorial de cada ventana”, sostiene el escrito.

2026: más de $43.700 millones concentrados en nueve días

Según Pagano, entre enero y mayo se concentraron $43.786 millones en apenas nueve días, vinculados a tres ventanas legislativas. Ese monto representa, de acuerdo con el escrito, el 52,7% de todos los pagos de obra del período, aunque esos nueve días equivalen solamente al 6,4% del calendario.

El ritmo diario de pagos durante esas ventanas fue, según el análisis, 2,74 veces superior al registrado durante los días restantes.

Los tres períodos identificados fueron:

11 al 13 de febrero: $17.139 millones.

8 al 10 de abril: $12.551 millones.

19 al 21 de mayo: $14.096 millones.

La presentación también pone el foco en determinados beneficiarios. El Consejo de Vialidad de Santiago del Estero habría cobrado el 100% de sus $9.867 millones en exactamente tres días vinculados a esas ventanas. La vialidad de Santa Cruz, en tanto, habría recibido el 100% de lo cobrado durante 2026 en un único pago, el 19 de mayo.

Además, la contratista José J. Chediack S.A.I.C.A. habría percibido el 97,5% de sus $11.988 millones dentro de las ventanas analizadas, según consta en la presentación.

“El canal cambia, la puntería territorial y temporal se mantiene”

Otro de los puntos que Pagano incorpora a la investigación es el cambio en el canal utilizado para los pagos vinculados a Jujuy.

Según el escrito, mientras en 2025 la provincia había recibido $16.500 millones a través de su Dirección Provincial de Vialidad, en 2026 esa dependencia desaparece de la base analizada y los fondos pasan a canalizarse mediante una contratista vinculada a la Ruta Nacional 34. La conclusión de la presentación: “el canal cambia, la puntería territorial y temporal se mantiene”.

A partir de estos nuevos datos, la diputada sostiene que debe profundizarse la pericia contable para determinar si los pagos correspondían efectivamente a certificados exigibles en esas fechas o si existió algún otro criterio para ordenar los desembolsos.

El escrito reclama, entre otras medidas, que se incorporen las actas de votación nominal y las versiones taquigráficas correspondientes a las 35 sesiones relevadas, y que el perito contador pueda utilizar las nuevas planillas para comparar las fechas de exigibilidad de cada certificado con las fechas de pago efectivo.

También solicita a la Dirección Nacional de Vialidad —o al organismo que la suceda— los convenios, certificados y expedientes correspondientes a una serie de pagos considerados relevantes, incluyendo desembolsos realizados a las vialidades de Misiones, Santa Cruz, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, además de los pagos efectuados a la empresa Chediack.

Pagano aclara expresamente que la coincidencia entre las fechas de los pagos y las votaciones no alcanza, por sí sola, para demostrar un delito. “La coincidencia temporal no prueba por sí sola una contraprestación ni un vínculo causal: es precisamente aquello que la instrucción debe establecer”, afirma.