RIGI: el Gobierno espera hasta u$s40.000 millones en inversiones

El Gobierno acumula a este mes casi u$s100.000 millones de anuncios de inversiones futuras, con un foco central en Vaca Muerta. Depositphotos

Mientras salió a contener las dudas sobre la marcha del modelo económico, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que "en las próximas semanas" habrá nuevos anuncios en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con promesas de desembolsos de entre u$s30.000 y u$s40.000 millones. Energía y minería son los sectores que mejor se perfilan con el esquema planteado por el gobierno de Javier Milei.

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El Gobierno acumula a este mes casi u$s100.000 millones de anuncios de inversiones futuras, con un foco central en Vaca Muerta. La lluvia de dólares apunta a regar el árido paisaje cuyano y patagónico para que broten de sus suelos petróleo, gas, y minerales. Es la principal apuesta de Milei y Caputo para la llegada de fondos que reactiven la economía.

Caputo, que habló en el marco de ExpoEFI, aseguró que los próximos anuncios se concretarán en las próximas semanas y estarán sobre todo en el área de upstream, exploración y producción de hidrocarburos, la última en sumarse al esquema RIGI.