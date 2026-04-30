Javier Milei viaja a Mar del Plata para visitar el portaaviones estadounidense USS Nimitz

El Presidente participa de ejercicios navales con fuerzas estadounidenses en el marco del Passex 2026, en un nuevo gesto de alineamiento estratégico.

El presidente Javier Milei viajó a Mar del Plata para abordar el portaaviones USS Nimitz y participar de ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos en el Atlántico Sur, en el marco del Passex 2026, una actividad organizada por el Comando Sur y la Embajada estadounidense que refuerza su política de alineamiento en defensa.

El mandatario partió cerca de las 10 de la mañana desde Aeroparque y fue trasladado a bordo de un avión Grumman C-2 Greyhound, utilizado para operar desde y hacia la cubierta del buque. Se prevé que aterrice directamente en el portaaviones, uno de los más grandes de la flota nuclear estadounidense.

La actividad se enmarca en los ejercicios Passex 2026, una maniobra de oportunidad que se activa cuando buques extranjeros atraviesan aguas jurisdiccionales. En este caso, el USS Nimitz cruzó el Estrecho de Magallanes y se posicionó en el Mar Argentino con destino al sur de Mar del Plata.

Durante la jornada final está prevista una demostración aérea con aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk. Del encuentro participan unidades de la Flota de Mar argentina junto al portaaviones y al destructor estadounidense USS Gridley (DDG-101).

El operativo incluyó la incorporación progresiva de buques argentinos como el destructor ARA “La Argentina”, el ARA “Sarandí”, las corbetas ARA “Robinson” y ARA “Rosales”, y los patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero”. También se realizaron maniobras en formación, vuelos de exploración con aeronaves P3C Orion y ejercicios de defensa aérea con simulaciones de ataque.

Quiénes acompañan a Javier Milei

Junto al Presidente viaja el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En tanto, ya se encontraban participando de las actividades el ministro de Defensa, Carlos Presti, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.

La realización del Passex 2026 fue habilitada por el Decreto 264/2026, una decisión que generó controversia debido a que este tipo de autorizaciones suele pasar por el Congreso. Sin embargo, el Gobierno avanzó con la medida en el marco de su estrategia de cooperación internacional en defensa.

milei leon avion Captura (@balboamilei)

Un nuevo gesto de alineamiento con EEUU

La visita al USS Nimitz se suma a una serie de señales políticas del gobierno de Milei hacia Estados Unidos. Entre ellas, se destaca el viaje a Ushuaia junto a la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, donde se impulsó el proyecto de una Base Naval Integrada en el extremo sur del país.

Ese plan, con una inversión estimada entre u$s400 y u$s500 millones, apunta a consolidar la presencia conjunta en el acceso a la Antártida y fortalecer la cooperación bilateral.