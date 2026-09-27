Cayó una avioneta en Córdoba con cinco personas a bordo: dos menores resultaron heridos

La aeronave se desplomó en una zona de monte cercana al aeródromo de Coronel Olmedo. Los cinco ocupantes sobrevivieron, aunque varios sufrieron heridas y fueron trasladados a hospitales de la capital provincial.

Una avioneta se precipitó este domingo sobre una zona de monte en el sur de la ciudad de Córdoba y sus cinco ocupantes, tres adultos y dos menores, sobrevivieron al accidente. Varios de ellos sufrieron heridas y fueron trasladados a distintos hospitales de la capital provincial.

El hecho ocurrió pasadas las 13.30 , cuando una Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG , cayó en una zona de vegetación densa ubicada en las inmediaciones de la avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9,5 , cerca del aeródromo del barrio Coronel Olmedo .

Los primeros en advertir lo ocurrido fueron vecinos de la zona, quienes dieron aviso a la Policía. Entre ellos estuvieron Ezequiel y Lucas Asoli , dos jóvenes que se encontraban cerca del lugar y se internaron en el monte al escuchar los pedidos de auxilio.

Según se supo, lograron localizar la aeronave después de escuchar los gritos de uno de los menores. Al llegar, encontraron a uno de los niños sobre un ala de la avioneta, con una herida en la cabeza.

La aeronave se desplomó en una zona de monte cercana al aeródromo de Coronel Olmedo.

El acceso hasta el lugar fue complicado por la vegetación tupida y el terreno boscoso . De acuerdo con los primeros testimonios, la aeronave recorrió unos 50 metros entre las plantas antes de detenerse contra un árbol. Para poder extraer al piloto, los rescatistas tuvieron que retirar parte del techo de la cabina .

El operativo contó con la participación de efectivos policiales, personal de la Subdirección General de Bomberos de la Provincia y equipos del servicio de emergencias 107.

Heridos, capacidad de la aeronave e investigación

Los dos menores fueron trasladados conscientes al Hospital de Niños, donde quedaron internados. Los tres adultos, en tanto, presentaban distintas lesiones, entre ellas golpes, cortes en la cabeza y una posible fractura en un brazo, y fueron derivados a los hospitales San Roque y de Urgencias. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre la evolución de los heridos.

Los cinco ocupantes sobrevivieron, aunque varios sufrieron heridas y fueron trasladados a hospitales de la capital provincial.

La Piper Comanche 250 es un avión monomotor de ala baja y tren de aterrizaje retráctil, con capacidad oficial para cuatro pasajeros. La presencia de cinco personas a bordo será uno de los puntos que deberá determinar la investigación.

En las primeras horas posteriores al accidente circuló entre vecinos la hipótesis de una posible falla mecánica, aunque las causas de la caída todavía no fueron confirmadas oficialmente.

La investigación técnica estará a cargo de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), que deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro. En el ámbito judicial, las actuaciones fueron iniciadas inicialmente por una fiscalía provincial de turno, pero por tratarse de un accidente aéreo, deberán ser remitidas a la fiscalía federal competente.

Mientras se aguarda el inicio de las pericias, la zona donde quedó la aeronave permanece acordonada y bajo custodia de la Policía de la Provincia.