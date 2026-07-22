Hallaron muerto en Francia a un cazatalentos de modelos investigado por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Daniel Siad era investigado por múltiples denuncias de violación y explotación sexual. La Justicia francesa abrió una investigación para determinar las causas de su muerte, ocurrida mientras avanzaban las acusaciones en su contra.

Daniel Siad, acusado de reclutar mujeres para Jeffrey Epstein y de enfrentar denuncias por violación en Francia, fue hallado muerto en su domicilio mientras era investigado por la Justicia.

Daniel Siad , un cazatalentos de modelos francés señalado por presuntamente reclutar mujeres para el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein , fue hallado muerto en su domicilio de Colombes, al noroeste de París. La información fue confirmada este miércoles por la fiscalía de Nanterre.

El hombre, de 69 años, estaba bajo investigación tras varias denuncias por presuntas violaciones y otros delitos sexuales. Siad rechazaba las acusaciones y sostenía que esperaba ser interrogado para exponer su versión de los hechos.

Según la fiscalía, el cuerpo fue encontrado el lunes y ese mismo día se abrió una investigación para establecer las causas de la muerte. La abogada del acusado, Menya Arab-Tigrine, no respondió a las consultas de la prensa.

La primera denuncia fue presentada el 10 de febrero de 2026 por la exmodelo sueca Ebba P. Karlsson, quien aseguró haber identificado a Siad en documentos desclasificados del caso Epstein, donde su nombre aparece mencionado en más de 1.000 registros.

El cazatalentos de modelos Daniel Siad murió en su domicilio de las afueras de París cuando era investigado por denuncias de violación y por su presunta participación en el entorno de Jeffrey Epstein.

En su presentación judicial, Karlsson lo acusó de haberla violado cuando tenía 20 años y de haberla explotado sexualmente . También afirmó que fue presentada por Siad a Gérald Marie, exdirector de la agencia Elite, a quien igualmente denunció por violación. Ambos rechazaron las acusaciones.

Karlsson y la activista Lisa Brinkworth, quien también denunció a Marie por agresión sexual, fundaron el colectivo Victorious Angels - WE RISE, una organización que desde hace años impulsa denuncias sobre abusos sexuales en la industria del modelaje y en el entorno de Epstein.

Un nuevo golpe para las víctimas del caso Epstein

Tras conocerse la muerte de Siad, Brinkworth expresó su preocupación por el impacto que el hecho puede tener sobre las víctimas. "Estoy en shock y muy triste por todas las víctimas. Da la impresión de que se priva a las víctimas de justicia", declaró.

La activista recordó que un episodio similar ocurrió en 2022, cuando el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, cercano a Epstein e imputado por violaciones a menores y acoso sexual, fue hallado muerto en prisión. Las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio.

Jeffrey Epstein también murió en 2019 mientras permanecía detenido en una cárcel de Nueva York por cargos vinculados a la explotación sexual de menores. Su fallecimiento, oficialmente considerado un suicidio, dio origen a numerosas controversias y teorías conspirativas.

Para Brinkworth, la muerte de Siad representa un nuevo obstáculo para las sobrevivientes. "Es devastador que las sobrevivientes del caso Brunel hayan sido primero privadas de justicia, y ahora las del caso Siad", sostuvo.