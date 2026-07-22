Las mejores fotos inéditas del recibimiento a la Selección argentina en Ezeiza + Agregar ámbito en









El fotografo oficial de la Selección argentina reveló imágenes inéditas del recibimiento masivo en Ezeiza al equipo luego de lograr el subcampeonato del mundo en Estados Unidos.

Las mejores fotos inéditas del recibimiento a la Selección argentina en Ezeiza

A pesar de perder la final del Mundial 2026 dejando una mala imagen, la Selección Argentina logró unir y emocionar a todo el pueblo argentino nuevamente por su entrega y sus grandes triunfos en la Copa del Mundo.

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Tal es así, que fue recibida con honores y una multitud en su llegada al Aeropuerto de Ezeiza. Las nuevas fotos del recibimiento al plantel albiceleste, publicadas por el fotógrafo oficial Gustavo "Tato" Pagano, revelaron la intimidad y el impacto emocional de los protagonistas en su arribo.

La publicación de estas postales en redes sociales generó una inmediata repercusión. Las imágenes difundidas muestran la emoción de los integrantes del equipo a lo largo de la jornada.

El posteo de las fotos estuvo acompañada por un mensaje de Pagano en sus redes sociales: “Gracias por este recibimiento histórico para la Selección Argentina. Una vez más demostramos que no solo se trata de ganar, sino de sentirnos representados y unirnos por un objetivo en común. Todos juntos vamos a volver a estar en lo más alto”.

No participaron del recibimiento figuras como Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, quienes permanecieron en Miami junto con otros cuatro jugadores. El resto del grupo afrontó el trayecto hacia Ezeiza en medio de una caravana espontánea de fanáticos que, pese al mal clima, se congregaron para saludar y agradecer al equipo.

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