El BCRA aceleró el ritmo de compras y las reservas subieron por primera vez en seis días

La autoridad monetaria adquirió u$s121 millones y llevó el saldo comprador de junio a u$s629 millones. Así, las reservas brutas avanzaron u$s34 millones, pese al impacto negativo del oro.

El BCRA aceleró las compras y logró que las reservas volvieran a subir tras cinco ruedas en baja, aunque el mercado sigue atento al impacto del oro, la demanda privada y la evolución del dólar oficial.

El Banco Central (BCRA) aceleró este martes 9 de junio el ritmo de compras en el mercado cambiario y las reservas internacionales brutas volvieron a subir después de cinco ruedas consecutivas en baja. De esta forma, la autoridad monetaria adquirió u$s121 millones en el mercado oficial y llevó el saldo comprador de junio a u$s629 millones.

Con este resultado, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 ascendieron a u$s10.298 millones , por encima del piso de la meta anual de acumulación de reservas, fijado en u$s10.000 millones. El dato confirma que el BCRA sigue del lado comprador, aunque en un mercado con menor volumen y con una estrategia más cuidadosa para no agregar presión sobre el tipo de cambio.

Las reservas internacionales brutas , en tanto, subieron u$s34 millones y finalizaron en u$s47.832 millones . La mejora fue acotada frente a las compras de la jornada, en parte por el impacto negativo de la cotización del oro , que cayó 2% y habría restado cerca de u$s150 millones al valor contable de las tenencias del Central.

Entre las principales monedas de la canasta del DEG , el euro avanzó 0,03% frente al dólar, el yuan se apreció 0,16% y la libra subió 0,30%, mientras que el yen retrocedió 0,16%. Como las reservas se informan en dólares, estos movimientos pueden generar variaciones contables sobre los activos denominados en otras monedas.

La suba del stock cortó una secuencia de bajas que había vuelto a poner bajo la lupa la acumulación efectiva de reservas. Aunque el Banco Central ya superó el objetivo inicial de compras para todo el año, el mercado sigue monitoreando cuánto de esas adquisiciones se traduce en una recomposición sostenida de las reservas brutas y netas.

En el frente cambiario, el dólar mayorista bajó $5,5, equivalente a 0,38%, y cerró en $1.441 para la venta. De esta manera, el tipo de cambio oficial interrumpió la dinámica alcista de las ruedas previas, aunque se mantiene cerca de los máximos de los últimos meses.

Aun así, la cotización continúa lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que este martes se ubicó en $1.774,75. La distancia contra el límite superior se mantuvo en torno al 23,2%, lo que todavía deja margen para que el BCRA compre divisas sin activar intervenciones defensivas.

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El dólar oficial bajó, pero el blue subió y quedó por encima del mayorista

La rueda cambiaria mostró una pausa en el avance del dólar oficial, después de varias jornadas de mayor presión sobre el tipo de cambio. En el segmento de contado, el volumen operado fue de u$s398 millones, el nivel más bajo en un mes. En ese marco, las compras del BCRA representaron cerca del 48% del volumen negociado.

A nivel minorista, el dólar oficial promedio relevado por el BCRA se ubicó en $1.463,83, con una baja diaria de 0,03%. En el Banco Nación, el billete cedió $5 y cerró en $1.460 para la venta, lo que mantuvo al dólar tarjeta en torno a $1.904,5.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP retrocedió 0,60% hasta $1.457,88, mientras que el contado con liquidación (CCL) cayó 0,90% y se ubicó en $1.512,19. En cambio, el dólar blue subió 1,74% y cerró en $1.460 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en la city porteña.

De esta manera, el blue volvió a quedar por encima del mayorista, con una brecha de 1,32%. La distancia entre el CCL y el oficial, en tanto, se mantuvo cerca del 5%, todavía en niveles bajos para los parámetros históricos del mercado cambiario argentino.

En futuros, los contratos operaron con bajas generalizadas en los tramos de 2026 y 2027, con una variación promedio negativa de 0,41%. El mercado pricea un dólar mayorista de $1.454 para fines de junio y de $1.630 para diciembre.

Las tasas implícitas se ubicaron en 1,62% mensual para junio, equivalente a 19,48% anualizado, y en 1,73% mensual para julio, equivalente a 20,75% anualizado. Por contrato, junio cayó 0,45%, julio 0,47%, agosto 0,53%, septiembre 0,52%, octubre 0,45%, noviembre 0,28%, diciembre 0,28%, enero 0,48%, febrero 0,47%, marzo 0,32% y abril 0,31%.

El BCRA compra más, pero administra su impacto sobre el spot

La aceleración de las compras se dio en un contexto en el que el mercado sigue evaluando si los movimientos recientes del dólar responden a una presión transitoria o al inicio de un nuevo equilibrio cambiario. La menor participación del BCRA en algunas ruedas previas había sido leída por analistas como una señal de que la autoridad monetaria buscaba evitar agregar demanda al mercado oficial.

El economista Gustavo Ber explicó que “el BCRA redujo su participación en la plaza, dejando más espacio a la demanda privada por diferentes canales, más allá de extender las compras, posiblemente buscando adaptar la estrategia hacia el segundo semestre”.

Esa lectura se vincula con el agotamiento progresivo de la oferta estacional del agro y con una demanda privada que se mantiene firme. La mayor liquidación de la cosecha gruesa había sido uno de los principales factores de estabilidad cambiaria durante abril y mayo, pero el mercado empieza a mirar qué ocurrirá cuando ese flujo pierda intensidad.

En ese contexto, la discusión pasa por si el dólar oficial seguirá acomodándose gradualmente hacia un nuevo nivel de equilibrio o si el BCRA logrará sostener un ritmo comprador sin convalidar una aceleración más fuerte del tipo de cambio.

El BCRA vendió dólar linked y redujo presión sobre el mercado

Desde PPI, señalaron que los datos monetarios publicados el lunes permitieron estimar que el BCRA vendió aproximadamente u$s389 millones de valor nominal del bono dólar linked TZV26 en el mercado secundario el 3 de junio, dado que la autoridad monetaria opera en plazo T+1.

Según la sociedad de bolsa, la estimación surge del componente no explicado de la variación diaria de la base monetaria, que mostró una contracción de $0,56 billones. De esa manera, la venta aparente del BCRA habría representado 73,7% del volumen operado en el segmento dólar linked, que totalizó u$s524,9 millones.

PPI agregó que, contando el volumen operado de u$s263,8 millones en la última rueda informada y los u$s351,1 millones del viernes, el total negociado después del 4 de junio alcanzó los u$s808 millones. Ese movimiento confirma que la estrategia oficial no se limita al mercado spot, sino que también utiliza instrumentos de cobertura para ordenar expectativas.

También destacaron que, en la rueda previa, las compras del BCRA en el mercado cambiario fueron de u$s71 millones, equivalentes al 18% del volumen operado. Así, el acumulado de junio ascendía a u$s508 millones, a un promedio diario de u$s85 millones, sensiblemente por debajo de los u$s138 millones y u$s137 millones diarios registrados en abril y mayo.

Para PPI, eso mostraba un BCRA que participaba menos del lado de la demanda para evitar sumar presión sobre el spot. La compra de este martes, por u$s121 millones, marcó una aceleración frente a ese ritmo, aunque se dio en una rueda de bajo volumen.

El BCRA ya superó la meta, pero el mercado mira la acumulación efectiva

Con las compras de las últimas ruedas, el Banco Central ya superó el piso de la meta anual de acumulación de reservas. La autoridad monetaria lleva adquiridos u$s10.298 millones en 2026, por encima de los u$s10.000 millones planteados como objetivo inicial para todo el año.

Sin embargo, la evolución reciente volvió a mostrar que el stock bruto no depende únicamente del saldo comprador del Central. También inciden pagos de deuda, movimientos con organismos, variaciones de cotización de activos como el oro y cambios en las tenencias en moneda extranjera del sistema financiero.

Por ahora, junio mantiene un saldo comprador positivo de u$s629 millones y las reservas lograron cortar una racha negativa de cinco ruedas. El desafío para el Gobierno será sostener la acumulación de divisas sin alimentar expectativas de devaluación, en un contexto en el que el mercado empieza a mirar con más atención la demanda privada de cobertura y la capacidad del BCRA para transformar compras brutas en una mejora efectiva de reservas.