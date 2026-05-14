Para José Luis Daza "la economía ya tocó fondo y está empezando a reactivarse en todos los sectores"

En la Exposición en la Bolsa de Comercio pronosticó que la desaceleración de la inflación continuará en los próximos meses y que eso favorecerá la llegada de "brotes verdes".

En la previa de la salida del dato de inflación , el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza , aseguró este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) va a retomar el sendero de desaceleración y, a la par, la economía comienza a reactivarse. "Ya tocó fondo", aseguró el segundo del Palacio de Hacienda.

" La economía ya tocó fondo y está empezando a reactivarse en todos los sectores . Cuando separamos por sector vemos muchos brotecitos verdes. El año pasado el shock financiero fue brutal, la tasa subió al 150%. Se apretaron los encajes bancarios hasta llevarlos al 100% diario. Es impresionante que no tengamos una recesión del 5% y que no quebrara ningún banco", apuntó el funcionario de origen chileno en la Bolsa de Comercio de Córdoba .

En esa línea, añadió que actualmente "esta estamos en un período de reacondicionamiento financiero, con la tasa bajando y la expectativa de depreciación cayendo. Las expectativas de inflación están ancladas. Como la ley de gravedad, la inflación va a seguir bajando. Tenemos las condiciones para crecer de forma sostenida porque por primera vez no tenemos desequilibrio externo ni interno".

Sobre las reservas del Banco Central (BCRA), señaló que el caso base era adquirir al menos u$s7.000 millones con intervenciones en el mercado, más u$s3.000 de privatizaciones. Sin embargo, "estamos comprando reservas a una velocidad equivalente a más de u$s20.000 millones al año ", precisó.

El viceministro de Economía se mostró enfático en su visión positiva del futuro de la Argentina durante su exposición y aseguró que si no lo creyera realmente, no estaría aquí. "Acá no va a haber crisis" , afirmó y siguió: "El desafío es que la economía empiece a crecer, se creen puestos de trabajo y crezcan los salarios y para eso están dadas todas las condiciones".

"Estamos obteniendo crédito, las empresas están trayendo dólares para invertir en sectores que van a generar más dólares. En períodos anteriores tuvimos inversiones en sectores no transables (...) Estamos en un proceso de transformación de la balanza comercial y de pagos. Solo en energía y minería vamos a tener u$s500.000 millones de superávit de pagos", proyectó.

Además, contó que en Chile por cada 1.000 puestos de trabajo en minería, se generan entre 1.000 y 3.000 empleos entre cocineros, transportes y contadores, entre otros.

Alejado del gradualismo, Daza afirmó que "la economía tiene una capacidad limitada de inversión", por ende si invierte recursos en sectores que no crecen deja "atrapada gente en sectores que no van a crecer" y no se puede invertir en sectores de más prometedores. "Cuando los sectores empiezan a crecer, elevan el ingreso de todo el país y es lo que va a pasar en la Argentina", subrayó.

"Cuando hacemos una transición el sentido común de la gente es que se haga de forma gradual para que no se pierdan empleos. No señores, la economía tiene una capacidad limitada de inversión. Si yo sigo metiendo recursos y dejó atrapada gente donde no van a crecer, no tengo recursos para invertirlos en otros sectores para que surjan empresarios, crezcan otras empresas y se desarrollen. Y estoy en desventaja con el exterior que sí tienen acceso a la tecnología y bienes más modernos. Estamos auto limitándonos", lanzó, al mismo tiempo que agregó: "Los países que dejaron de lado el gradualismo crecieron".

Daza sobre las provincias

Sobre las críticas que tiene de los jefes territoriales por fondos particulares que el Gobierno no está enviando mientras muestra un superávit fiscal, Daza señaló que "se está cumpliendo el Presupuesto" y aprovechó para apuntar contra los gobernadores: "Lo que vemos es que cuando cortamos o reducimos un impuesto, las provincias usan esa oportunidad para subir un impuesto".

"Creo que las provincias que sean más austeras, logren bajar impuestos son las que van a tener impuestos. Generen el ambiente más competitivo para generar negocios. Los que tengan impuestos más bajos son los que van a generar negocios", proyectó.

En un pasaje aprovechó para referirse al encuentro con Peter Thiel, quien le dijo que en la Argentina está "todo barato, la tierra está barata". Vale recordar que el magnate se compró una casa en este país.

peter thiel caputo bausili daza

La mano derecha de Luis Caputo pronosticó que, a partir de la baja en la inflación (en abril cedió al 2,6%), ven "un proceso de continuo crecimiento", una "normalización del crédito" y un recorte en "la prima inflacionaria", que incentivará la llegada de "brotes verdes". Lo que nosotros tenemos que hacer es bajar impuestos. Argentina tiene una estructura impositiva que no es viable", acotó.

"Tenemos que trabajar una forma inteligente de traducir que todo este ahorro sea invertible en la Argentina. Venimos trabajando con instituciones internacionales, del sector privado y público para resolver este tema que es central para el bienestar de la población. Aquellos empresarios que están dispuestos a competir, buscar eficiencia e incorporar tecnología, les va a ir muy bien", concluyó el funcionario.