La Aduana firmó una histórica donación de mercadería por u$s284 millones

El director general de Aduanas Guillermo Michel rubricó este jueves la donación de una inusitada cantidad mercadería en infracción valuada en u$s 284 millones. Ha sido uno de los principales compromisos de su gestión asegurar que las mercaderías en infracción, incautadas por el Estado nacional, sean devueltas en forma provechosa a la sociedad, integrando un ciclo virtuoso.

Solo el 22% de la mercadería involucrada en la causa (cuyo valor asciende a u$s 364 millones) fue destruida. Entre lo donado hay juguetes, indumentaria, rollos de tela, artículos de bazar, de cocina y herramientas, entre otros.

En representación de las marcas afectadas por el fraude marcario, firmaron el Dr. Pablo Serra, por Mattel, Inc.; Alejandro Camino, Joaquín López Díaz, Javier Amarilla y María Eugenia Camino, en representación de las marcas Nike, Puma, Levi's, Converse, Tommy Hilfiger, Chanel, Versace y Under Armour. A su vez, Ana Paula Gallardo y Lucía Cuggino lo hicieron en representación de The Walt Disney Company, mientras que Gustavo Giay firmó por Adidas.

"Estos productos secuestrados en condiciones de ser donados se hallan en doble infracción, es decir, por un lado, mercadería involucrada en una maniobra de contrabando propiamente dicha y, por otro lado, por ostentar una marca falsificada. Si bien los titulares y licenciatarios de las marcas afectadas podrían exigir su destrucción, la presencia aquí de sus representantes legales junto a las autoridades gubernamentales y de Cáritas Argentina, acompañan la decisión de proceder a la donación de estos bienes a los sectores más carenciados de nuestra comunidad", señaló Aguinsky.