Mercado de trabajo: las marcas registradas del "modelo Javier Milei" y el escenario que se abre con la reforma laboral

El proyecto oficial y su debate pautado para febrero abren un interrogante sobre su impacto. Los especialistas advierten que "las leyes por sí solas no impactan ni para bien ni para mal" y posan la mira sobre la actividad económica sectorial.

En el año de la "serpiente de madera" en el horóscopo chino, el mercado de trabajo atravesó un proceso complejo : en 2025, hubo pérdida de empleo formal , aumento de la precarización laboral y magros salarios . El último dato oficial muestra que, si bien bajó la tasa de desocupación , también se observó una mayor cifra de informalidad y crecimiento del monotributo, que implica un cambio hacia puestos de trabajo con menores derechos.

Ahora bien, el venidero año del "caballo de fuego" -que marca un ciclo de pasión y desafíos-, el Congreso discute la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei , una iniciativa que abre nuevos interrogantes sobre el futuro del mercado laboral.

En el tercer trimestre del año, el mercado de trabajo mostró una mejora en los indicadores que se dio en simultáneo con una economía en leve crecimiento. Sin embargo, la calidad del empleo sigue deteriorándose . Los puestos generados son esencialmente inestables, de mala calidad y bajos ingresos. La tasa de desempleo descendió de 6,9% a 6,6% (en el tercer trimestre de 2024 vs. el mismo período de 2025), mientras que en términos desestacionalizados, el desempleo cayó 0,6 puntos porcentuales (p.p.) frente al acumulado entre abril y junio.

El 85% del empleo creado durante el último año fue informal, a lo que se suma el alza del monotributo . La informalidad pasó de 42,6% a 43,3% de los ocupados en la comparación interanual, según INDEC. "El aumento de la informalidad observado en el tercer trimestre de 2025 no fue homogéneo sino principalmente en los trabajadores por cuenta propia. Entre los asalariados, la informalidad se mantuvo prácticamente estable en la comparación interanual, ubicándose en torno al 36,7%. En contraste, entre los trabajadores por cuenta propia, la informalidad no solo es estructuralmente más elevada, sino que además se aceleró del 61,9% a 64,9% en un año, consolidándose como la categoría con mayor incidencia de empleo informal", subrayaron desde Analytica .

"La caída del empleo registrado estuvo compensada en parte por la creación de puestos independientes, asociados a una peor calidad del empleo. En los datos interanuales, el avance de puestos por cuenta propia fue de 1,3 puntos, mientras que los asalariados registrados cayeron 1,2%. La informalidad e inestabilidad laboral tienden a consolidarse como una característica estructural de la economía argentina ", resaltaron desde CP-Consultores .

image

Los salarios registrados, por su parte, cerraron los 22 primeros meses de la era Milei con bajas en el poder adquisitivo de los trabajadores. Los empleados del sector privado finalizaron septiembre de 2025 con una caída real en torno al 0,92%. Sin embargo, los grandes perdedores continúan siendo los trabajadores del sector público, que vieron caer sus haberes 14,4% real frente a noviembre 2023.

El año de la "serpiente de madera", que termina el 16 de febrero, "trae energías de renovación, soltar viejos patrones y tomar riesgos calculados", según el Horóscopo Chino. El próximo 10 de febrero arranca el debate del proyecto de reforma laboral, que trae consigo una transferencia multimillonaria de recursos de la ANSES a los fondos de asistencia laboral para financiar los despidos sin causa y "dinamizar" el mercado, prevé cambios en la organización de las vacaciones y horas extra (banco de horas, fraccionamiento), ajusta la jerarquía de convenios colectivos y redefine el concepto de salario para evitar litigios, entre otros puntos clave.

Empleo y la reforma laboral: qué se espera para 2026

En el año del "caballo de fuego" -que arranca el 17 de febrero y marca un ciclo de pasión y desafíos-, el principal reto de las cámaras parlamentarias será (o no, según lo consideren) modificar este proyecto. Si bien la discusión fue aplazada, la jefa de bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, afirmó que "tenemos el dictamen y tenemos los votos", por lo que podrían haberlo tratado en diciembre, aunque así y todo postergaron la discusión.

Ahora bien, con la reforma laboral en debate se abre un interrogante lógico sobre si esta reforma podría llegar a generar mayor cantidad de puestos de trabajo formales y con derechos. Si bien para algunos es necesaria una reforma laboral para bajar los índices de informalidad, los especialistas coinciden en que la reforma por sí sola no generará mayor cantidad de puestos de trabajo. Para eso es necesario mayor crecimiento económico y que no sea solo traccionado por actividades que no generan gran cantidad de puestos de trabajo.

"En el tercer trimestre del año el desempleo cayó pero aumentó la informalidad. Es evidente que hay que generar mecanismos para aumentar la registración de los trabajadores. Pero es relevante comprender que gran parte del empleo que se genera en la informalidad esta asociados a actividades de baja productividad", analizó el economista de Analytica, Claudio Caprarulo, en diálogo con Ámbito.

"En consecuencia, el problema también es de demanda, hay sectores con buenas tasas de registro que están expulsando mano de obra, como por ejemplo la industria", destacó el economista. Desde noviembre de 2023, es decir, desde el inicio del gobierno de Milei, hasta septiembre de este año (último dato disponible) cayeron en casi 48.000 los puestos de trabajo en la industria manufacturera. Incluso, tal como lo adelantó este medio, en el sector advierten que "en las próximas semanas podría aumentar el número de despidos en la industria", ya que "hay empresas que demoraron recortes en la planta de personal por dudas sobre el futuro económico". Vale destacar que, desde agosto de 2023, el sector privado perdió 191.400 puestos (-3%), según los registros sin estacionalidad del SIPA.

"En el corto plazo, a nivel agregado es difícil pensar que aumente el empleo en el sector. En octubre, la producción volvió a caer, con una baja del 0,8% mensual sin estacionalidad, marcando la segunda caída consecutiva y la cuarta en los últimos cinco meses. Desde junio, la industria acumula un descenso del 4,4%", añadió Caprarulo.

image

En esa línea, Luis Campos (investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma) sumó que por el momento la actividad económica continúa traccionada por la intermediación financiera (+22,8% interanual) y explotación de minas y canteras (+8,1% i.a.), que "no mueven la aguja del empleo". Además, añadió que actualmente "no parece que hayan indicadores de mejora sostenida en los sectores necesarios".

"No descarto igual que el Gobierno dé una muestra nuevamente pragmatismo y levante la obra pública nacional, más allá de la de las provincias que está repuntando de a poco. Aunque si te guias por lo que dicen que 'la mejor política industrial es la que no existe' y que 'la microeconomía se va a arreglar sola', no parece que esto vaya a mejorar el año que viene", subrayó el economista especializado en mercado laboral.

"Esta reforma laboral buscaba resolver el problema de la litigiosidad laboral. Pero cualquier tipo de reforma debería concentrarse en los sectores y lugares donde hay mayor informalidad laboral, que en general son las micro o pequeñas empresas, en algunos sectores puntuales", explicó Gonzalo Carrera, economista de Equilibra.

Además, coincidió con Campos y Caprarulo en que de fondo se debería "incrementar la productividad general", que es lo que realmente "incentiva" a generar puestos de trabajo de calidad. A su vez, el economista afirmó que esperaba que "haya algún esquema más concreto de incentivo para formalizar en las empresas más chicas".

Ahora, la mira está puesta en el debate de febrero, por las posibles modificaciones que se puedan hacer al proyecto ya presentado por el Ejecutivo.