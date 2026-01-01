La cantidad de empleados públicos a nivel nacional cayó 17,5% en lo que va de la era Javier Milei + Seguir en









Desde diciembre de 2023, el número de puestos de trabajo en el sector se redujo en casi 60.000 puestos, como parte del plan de ajuste del Gobierno.

El Gobierno llevó adelante un recorte de casi 60.000 puestos de trabajo públicos en la administración nacional y las empresas estatales. Freepik

La cantidad de empleados en la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas estatales cayó un 17,5% desde diciembre de 2023, cuando tuvo lugar el inicio del gobierno de Javier Milei, el cual llevó adelante un plan de ajuste en varias esferas del sector, con el objetivo de reducir el gasto público.

El desplome en los puestos de trabajo de la administración nacional alcanza a unas 59.688 personas a noviembre de 2025, cuando se registró una dotación de 281.785 empleados, frente a los 341.473 existentes en diciembre de 2023. El plan "motosierra" del oficialismo también incluyó la supresión de cuatro entes del Estado: el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa), el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Desarrollo de Capital Humano Ferroviario (Decahf).

El doctor en Economía y presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz, señaló que, del total de la caída, la administración centralizada representó un 26%, la descentralizada un 33% y las empresas y sociedades un 34%, entre las más relevantes.

Asimismo, en el desglose por cargos, el especialista sostiene que la administración centralizada registra la mayor caída de cargos en el período, con 15.780 puestos, seguida por el Correo Argentino con 5.191 cargos. A estos, los sigue Trenes Argentinos Operaciones, con 3.504 puestos; ARCA, con 3.152; el Conicet, con 2.074; el Banco Nación, con 2.010; y Aerolíneas Argentinas, con 1.913, entre otras.

EP NA Por otro lado, Argañaraz remarca que, además de los cuatro entes suprimidos, hay que destacar los ceses en la Agencia de Publicidad del Estado (APESAU), con una reducción del 79%, en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), con una merma de planta del 51%, y en la Casa de la Moneda, con una del 44%.

A su vez, las cuatro instituciones con menores reducciones porcentuales de puestos de trabajo fueron el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp), con una del 5%; el Conicet, donde representó un 7,5%; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con una del 10,5%; y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), con otra del 10,5%. En noviembre de 2025, la cantidad empelados en la APN bajó 7,1%, mientras que en las empresas y sociedades estatales cayó 7,8%, lo que implicó una reducción de 22.322 frente noviembre del 2024 y una baja de 7,3% en ambas dotaciones, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su más reciente informe.