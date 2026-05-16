El mundo de los superhéroes sigue siendo rentable en Hollywood, y Netflix lo sabe en medio de la competencia actual. Mientras Disney apuesta todo a Marvel con el regreso de los Vengadores y Prime Video vive el final de “The Boys”, la N roja llega con una serie diferente.
El nuevo k-drama de Netflix ambientado en 1999 que promete convertirse en tu favorito
La producción asiática es una de las grandes joyas que incorporó la N Roja y busca opacar a las obras de la competencia que comparten el mismo género.
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Lejos de apostar a grandes producciones norteamericanas o a parodias, el gigante del streaming apuntó directo a una obra con una premisa fresca. Realizada en Corea del Sur, con un grupo de inadaptados que adquiere superpoderes, consigue convertir una idea simple en una historia que puede dar que hablar entre este público.
De qué trata “The WONDERfools”
La obra sale del molde de Marvel, con héroes de valores intachables, y tampoco busca mostrar un lado sádico y realista como “The Boys” en Prime Video, lo que ya de por sí le aporta una originalidad necesaria al género. “The WONDERfools” no trata solo de superhéroes: también mezcla comedia y una aventura fuera de lo común en una producción que evita caer en clichés.
Situada en 1999, con el mundo sumergido en el miedo por la llegada del año 2000, la historia sigue a un grupo de vecinos considerados inadaptados sociales que se topa con algo único: adquieren superpoderes de manera inesperada y empiezan a debatirse qué hacer con ellos.
Pero las habilidades especiales no son fáciles de controlar, por lo que el sentido de justicia choca con la inexperiencia para usarlas y provoca resultados más caóticos en su intento por hacer del mundo un lugar mejor. A eso se suma un supervillano, líder de una organización, cuyas motivaciones chocarán con los protagonistas y le darán a la historia otro impulso dentro de Netflix.
Netflix: tráiler de The WONDERfools
Netflix: elenco de The WONDERfools
- Parque Eun-bin
- Cha Eun-woo
- Choi Dae-hoon
- Im Seong-jae
- Kim Hae-sook
- Son Hyun-joo