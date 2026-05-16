Robaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil: se llevaron trofeos, raquetas y medallas

El hecho ocurrió el viernes por la noche en la zona de Don Bosco. La madre del extenista fue quien alertó del delito.

La casa de Juan Martín del Potro en Tandil fue desvalijada durante la noche del viernes en un robo que incluyó dinero, joyas, relojes y una parte importante del patrimonio deportivo del extenista . Entre los objetos sustraídos aparecen trofeos, medallas, camisetas y algunas de las raquetas que utilizó a lo largo de su carrera profesional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hecho ocurrió en la vivienda que el ex jugador posee en la zona de Don Bosco, en la ciudad bonaerense de Tandil. Según reconstruyeron medios locales, los delincuentes ingresaron a la propiedad luego de romper uno de los ventanales y aprovecharon que la casa se encontraba vacía para actuar con tiempo y recorrer distintos sectores del inmueble.

La madre del exdeportista, Patricia Lucas, descubrió el robo al regresar al domicilio. Al ingresar se encontró con habitaciones revueltas y daños provocados durante el asalto, por lo que dio aviso inmediato a la Policía.

Personal policial y peritos trabajaron luego en la propiedad mientras se desplegó un operativo de búsqueda en la zona. Hasta el momento no hubo detenidos ni se logró recuperar ninguno de los elementos robados.

Entre los objetos sustraídos aparecen trofeos, medallas, camisetas y algunas de las raquetas que utilizó a lo largo de su carrera profesional.

De acuerdo con las primeras informaciones publicadas por medios tandilenses como El Diario de Tandil y La Voz de Tandil, los asaltantes habrían contado con información previa sobre la vivienda y la ubicación de los objetos de valor.

Los delincuentes recorrieron prácticamente toda la casa y se llevaron efectos personales de alto valor económico y sentimental. Entre ellos, trascendió que también sustrajeron una alianza perteneciente al padre de Del Potro.

La investigación ahora apunta a determinar si existió algún tipo de inteligencia previa sobre los movimientos de la familia y sobre el contenido de la propiedad. Los investigadores sospechan que los ladrones sabían que la vivienda estaría vacía al momento del ingreso.

El presente de Del Potro tras el retiro

A los 37 años, Juan Martín del Potro atraviesa una etapa alejada de la competencia profesional luego de su despedida definitiva del tenis frente a Novak Djokovic, realizada a fines de 2024.

Pese al retiro, “la Torre de Tandil” continúa ligado al deporte mediante exhibiciones y eventos recreativos en distintos países, donde mantiene una fuerte convocatoria entre fanáticos del tenis.

El exnúmero 3 del mundo también participa ocasionalmente en partidos de dobles y formatos reducidos junto a otras figuras históricas del circuito.

La recta final de su carrera estuvo marcada por reiterados problemas físicos, especialmente las complicaciones derivadas de la fractura de rótula en su rodilla derecha, una lesión que terminó condicionando su continuidad en el circuito profesional.