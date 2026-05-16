Israel anunció la muerte de uno de los máximos jefes militares de Hamás

El hombre fue abatido en la Franja de Gaza tras un bombardeo. El anuncio fue oficializado por las fuerzas israelíes.

El gobierno de Benjamín Netanyahu informó el pasado viernes que las fuerzas de Israel mataron en la Franja de Gaza a Izz al-Din al-Haddad , uno de los principales comandantes militares de Hamas y señalado por Israel como uno de los responsables del ataque del 7 de octubre de 2023.

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Poco después del anuncio oficial israelí , integrantes de Hamas confirmaron la muerte del dirigente en declaraciones a la agencia AFP.

Según comunicó el Ejército israelí junto con la agencia de seguridad interior, el operativo se realizó mediante un “ataque de precisión” en la zona de Ciudad de Gaza .

“El Ejército y la agencia de seguridad interior anuncian que ayer, en un ataque de precisión en la zona de ciudad de Gaza, el terrorista Izz al-Din al-Haddad fue eliminado”, señalaron las fuerzas israelíes.

Las fuerzas de Israel realizaron un ataque en Gaza.

Desde Hamas indicaron que el dirigente murió durante un bombardeo que impactó sobre un departamento y un vehículo civil.

“Izz al-Din al-Haddad fue asesinado en un ataque israelí contra un departamento y un vehículo civil en ciudad de Gaza”, sostuvo uno de los altos cargos del grupo terrorista.

Hubo muertos y decenas de heridos

Durante la jornada se registraron al menos dos ataques israelíes sobre Ciudad de Gaza. Uno de los bombardeos alcanzó un edificio residencial, mientras que otro impactó sobre un vehículo.

Según informaron autoridades sanitarias del Hospital de Campaña Saraya de la Media Luna Roja Palestina y del hospital Shifa, al menos siete personas murieron y decenas resultaron heridas.

La oficina del ministro de Defensa israelí aseguró que Al-Haddad fue “uno de los principales arquitectos de la masacre del 7 de octubre”.

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Following the elimination of Mohammed Sinwar, Haddad assumed his role and worked to rebuild Hamas’ capabilities and planned… pic.twitter.com/6TW7Wewt7m — Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2026

Aquel ataque, ejecutado por Hamas sobre territorio israelí en 2023, provocó la muerte de más de 1.200 personas y derivó en el inicio de la actual guerra en Gaza.

Israel también afirmó que, tras la muerte de Mohammed Sinwar, Al-Haddad asumió responsabilidades de liderazgo dentro de la estructura militar del grupo terrorista.

“Tras la eliminación de Mohammed Sinwar, Haddad asumió su rol y trabajó para reconstruir las capacidades de Hamas y planeó numerosos ataques terroristas contra civiles israelíes y tropas de las FDI”, indicó el comunicado israelí.

Israel vinculó al líder de Hamas con el secuestro de rehenes

Las autoridades israelíes también acusaron a Al-Haddad de participar en la retención de rehenes israelíes capturados durante el ataque de 2023.

Según el gobierno de Netanyahu, el dirigente administró el sistema de cautiverio utilizado por Hamas y permaneció rodeado de rehenes para dificultar posibles operaciones militares en su contra.

“Iba rodeándose de rehenes en un intento de prevenir su eliminación”, afirmaron desde Israel. Además, señalaron que se trataba de uno de los integrantes más antiguos y cercanos a la conducción histórica de Hamas.

La guerra dejó más de 72.000 muertos en Gaza

El ataque de Hamas del 7 de octubre derivó en una ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza que devastó gran parte del territorio palestino.

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, la guerra dejó más de 72.000 muertos. Las cifras difundidas por el organismo son consideradas confiables por la ONU. Durante la ofensiva inicial, Hamas secuestró a 251 personas.

franja de gaza (1) La guerra dejó al menos 72.000 muertos en Gaza. Archivo

Los últimos veinte rehenes con vida recuperaron su libertad en octubre pasado, luego de la entrada en vigor de un alto el fuego impulsado bajo presión de Estados Unidos.

El alto el fuego sigue bajo tensión

La muerte de Al-Haddad ocurrió en medio de la frágil tregua alcanzada entre Israel y Hamas en octubre. Pese al acuerdo, Israel continuó realizando bombardeos casi diarios sobre Gaza y advirtió que seguirá persiguiendo a todos los involucrados en el ataque de 2023.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, más de 850 personas murieron en nuevos ataques israelíes, según datos citados por distintas autoridades palestinas.

Ambas partes se acusaron mutuamente de incumplir el acuerdo. Israel también realizó operaciones contra integrantes de Hamas dentro de Gaza, incluyendo ataques contra familiares de dirigentes del grupo.

En paralelo a la situación en Gaza, Israel mantiene otro frente abierto en el sur del Líbano frente al grupo terrorista Hezbolá .

Los enfrentamientos se intensificaron desde el 2 de marzo, luego de que Hezbolá iniciara ataques tras los bombardeos israelo-estadounidenses sobre Irán realizados el 28 de febrero.

A pesar de ello, Israel y el Líbano acordaron extender por otros 45 días el cese del fuego que vencía este fin de semana. Delegaciones de ambos países se reunieron durante dos jornadas en Washington y anunciaron la continuidad de la tregua.

El Departamento de Estado estadounidense auspiciará nuevas negociaciones los próximos 2 y 3 de junio para intentar alcanzar un acuerdo político más estable.

Aunque Estados Unidos mantiene un fuerte respaldo hacia Israel, también manifestó preocupación por la permanencia de tropas israelíes en el sur libanés.