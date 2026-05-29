Caso Agostina Vega: el emotivo video realizado por sus compañeros de colegio

Se cumplirá una semana de la desaparición de la adolescente de 14 años de Córdoba. Hay un detenido por el caso.

El caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada desde el sábado pasado en Córdoba, generó conmoción en toda la comunidad, que activa reclamos por su aparición con vida. A ese pedido se sumaron este viernes sus compañeros de colegio.

En el video se pueden ver a los compañeros del colegio de la adolescente con carteles tapando su rostro que forman la frase: "En esta aula falta Agos". El mensaje incluye una referencia al movimiento Ni Una Menos , que el próximo 3 de junio cumplirá su 11º aniversario.

Esta semana se intensificaron familiares, vecinos, docentes y los mismos compañeros del colegio realizaron marchas y concentraciones en distintos puntos de Córdoba para reclamar su aparición con vida. Las movilizaciones solicitan al Gobierno de la provincia de Córdoba que realice todas las acciones pertinentes para dar con Agostina, oriunda del barrio General Mosconi, con vida.

La desaparición de Agostina Vega mantiene en alerta a las autoridades y genera una creciente preocupación en toda la provincia. Mientras la causa continúa avanzando bajo la órbita judicial, los investigadores incorporaron nuevas pruebas , realizaron múltiples allanamientos y profundizaron los peritajes sobre el principal sospechoso.

Hasta el momento, el único detenido es Claudio Gabriel Barrelier, un empleado municipal de 33 años que, según la investigación, fue la última persona que estuvo con la menor antes de que se perdiera todo contacto con ella. La madre detenido asegura que la adolescente que se ve en la filmación junto a él es su hija y apuntó contra la familia de la joven: "La mamá de la nena está obsesionada con Claudio”.

La búsqueda se intensificó en distintos puntos de Córdoba

Durante las últimas horas se desplegó un amplio operativo coordinado por la Fiscalía, la Policía provincial y personal especializado.

Los procedimientos se concentraron principalmente en los barrios Cofico, José Ignacio Díaz y sectores cercanos, donde los investigadores intentan reconstruir los movimientos de la adolescente durante las horas previas a su desaparición.

Además, uno de los focos de atención estuvo puesto sobre un vehículo abandonado hallado en circunstancias consideradas sospechosas por los investigadores.

La investigación se orienta esta tarde de viernes en el barrio Ampliación Ferreyra, en la zona del sur de la capital provincial. La búsqueda se profundiza allí en este momento, a raíz de una pista que ubicaría al detenido Claudio Barrelier en ese sector antes de su arresto y después de que se lo vio ingresar a su casa con Agostina. Ese dato llevó a que el fiscal Raúl Garzón ordenara rastrillar un área de 200 hectáreas, con dos posibles hipótesis: encontrarla sana y salvo o sin vida.

Alerta Sofia Agostina Vega

Nuevos allanamientos en la casa del detenido

La vivienda de Claudio Barrelier, ubicada sobre la calle Juan del Campillo al 800, volvió a ser allanada por orden judicial. Durante uno de los procedimientos, la Policía trasladó a tres mujeres que se encontraban dentro de la propiedad. Según trascendió, ninguna de ellas fue esposada, aunque abandonaron el lugar en patrulleros y con sus rostros cubiertos.

El domicilio ya había sido inspeccionado anteriormente, cuando los investigadores retiraron a otras cinco personas para identificarlas y tomarles declaración. La reiteración de los operativos evidenció que la propiedad continúa siendo uno de los principales puntos de interés para la causa.

El video que cambió parte de la investigación

Uno de los elementos más relevantes incorporados al expediente fue un registro de cámaras de seguridad que mostraría a Agostina ingresando a la vivienda de Barrelier. A partir de esas imágenes surgieron nuevas hipótesis y también algunas contradicciones.

El abogado de la familia, Carlos Nayi, aseguró que la adolescente salió de la casa del sospechoso en algún momento posterior, aunque todavía no se logró determinar qué ocurrió después.

“Las antenas ubican el teléfono de Agostina precisamente en el ámbito territorial donde vive Barrelier por un espacio de tres horas, a partir de las 22:30 en adelante. Luego se produce un amesetamiento y deja de estar activo”, explicó el letrado.

En ese sentido, agregó: “Agostina salió de ese lugar y, precisamente, ese es el rompecabezas que está procurando reconstruir la Justicia”.