Nicolás Otamendi firmó con River y será refuerzo después del Mundial

El defensor campeón del mundo selló su vínculo hasta diciembre de 2027 y se sumará al plantel de Eduardo Coudet desde julio.

Nicolás Otamendi firmó este viernes su contrato con River Plate y quedó oficializado como nuevo refuerzo del club de Núñez. El defensor campeón del mundo se sumará al plantel a partir del 1° de julio de 2026 , después de disputar el Mundial con la Selección argentina.

El vínculo del zaguero será hasta el 31 de diciembre de 2027 . La firma se realizó en el despacho presidencial del Monumental junto al presidente de la institución, Stefano Di Carlo , según informó River a través de un comunicado oficial.

De esta manera, el Millonario concretó uno de los movimientos más fuertes del mercado de pases. Otamendi, de 38 años , llega libre tras cerrar su etapa en Benfica , donde fue capitán, referente y una pieza importante durante la última temporada.

El regreso de Otamendi al fútbol argentino

El defensor volverá a jugar en el país después de 16 años. Su última experiencia en el fútbol argentino había sido en Vélez, club del que surgió y desde donde fue transferido al Porto en 2010, luego de disputar el Mundial de Sudáfrica con la Selección dirigida por Diego Maradona.

En Europa, Otamendi construyó una extensa trayectoria con pasos por Porto, Valencia, Manchester City y Benfica. En el club portugués acumuló 280 partidos, convirtió 18 goles y dio 8 asistencias, además de consolidarse como líder del plantel.

Su llegada a River también tiene un condimento especial por su identificación con el club. En varias oportunidades, el defensor reconoció su simpatía por el Millonario, y en los últimos días había alimentado las expectativas con un mensaje en redes sociales: “Lo que viene va a ser tan bueno que vas a entender por qué tuviste que esperar”.

Cinco campeones del mundo en el plantel de River

Con la incorporación de Otamendi, Eduardo Coudet contará con cinco campeones del mundo en Qatar dentro del plantel. El defensor se suma a Franco Armani, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel.

Además, tanto Montiel como Otamendi forman parte de la lista de Lionel Scaloni para la próxima Copa del Mundo. Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia en Kansas, luego enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará el Grupo J contra Jordania el 27 de junio, también en Dallas.

La presencia de Otamendi en los primeros trabajos con River dependerá del recorrido de la Selección en el certamen. El club tiene previsto retomar los entrenamientos el 17 de junio y viajar el 20 a Alicante, España, donde realizará la pretemporada entre el 21 de junio y el 5 de julio.

River acelera por más refuerzos

La llegada de Otamendi aparece como el primer golpe fuerte de una ventana de pases que promete más movimientos en Núñez. La dirigencia de Stefano Di Carlo trabaja para reforzar el equipo de Coudet, que afrontará el segundo semestre con competencia local e internacional.

Entre los nombres que aparecen en carpeta están Mauro Arambarri, por pedido del entrenador, y los delanteros Giovanni Simeone y Ángel Correa. En el caso del mediocampista uruguayo, la negociación podría avanzar bajo la modalidad de préstamo con opción de compra.

River viene de cerrar su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y espera rival para los octavos de final. Además, tiene pendiente el cruce por Copa Argentina ante Aldosivi y buscará revancha en el Torneo Clausura después de perder la final del Apertura ante Belgrano.