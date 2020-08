La construcción recortó su caída: se contrajo en junio 15%

Según la encuesta cualitativa que realiza el organismo, el 53,2% de las empresas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector disminuirá durante los próximos tres meses, mientras que 38,3% estimó que no cambiará y 8,5% que aumentará.

Entre las empresas dedicadas a la obra pública, 50,7% opinó que el nivel de la actividad disminuirá entre julio y septiembre, un 37,7% cree que no cambiará y 11,6%, que aumentará. No obstante, los datos de junio fueron tomados mientras no se conocía aún el relanzamiento del plan Procrear de parte del Gobierno.