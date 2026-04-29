Donald Trump aseguró que el Reino Unido hubiera cooperado en la guerra con Irán si fuera por Carlos III

El presidente de EEUU apuntó nuevamente contra el gobierno de Keir Starmer por su falta de apoyo en el conflicto y diferenció la postura del rey, al que elogió tras su paso por la Casa Blanca.

"Dos reyes", uno de los posteos de las cuentas en redes sociales de la Casa Blanca, tras la visita de Carlos III.

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este miércoles que si hubiera sido por la voluntad del rey, Carlos III , el Reino Unido habría apoyado la guerra en Irán. La afirmación del republicano se dio luego de haber recibido en la Casa Blanca al monarca británico.

Trump ha mencionado en reiteradas ocasiones su descontento con los integrantes de la OTAN, respecto a sus posturas en el conflicto con Irán. Uno de los más atacados por el republicano fue el premier británico Keir Starmer, que en su momento no autorizó el uso de bases compartidas con EEUU, para facilitar el despliegue de aviones de combate en Medio Oriente.

" El rey es fantástico. Pasamos mucho tiempo juntos. Tuvimos largas conversaciones. Hablamos también sobre este asunto (la falta de apoyo del Reino Unido en el conflicto)", reveló. En ese contexto, el presidente estadounidense fue consultado por el histórico discurso que brindó Carlos III en la Casa Blanca, en búsqueda de una reconciliación entre las partes, luego de las disputas por cómo enfrentar el conflicto con Irán.

"Creo que es un representante fenomenal para su país. Creo que el pueblo del Reino Unido debería sentirse orgulloso. Me encantó su discurso de ayer ", destacó Trump.

Además de mostrarse muy conforme con el discurso del rey, al que catalogó de "gran amigo", aseguró que lo hubiera apoyado en Irán, si dependiera del soberano. "Habría actuado en consecuencia; habría seguido las sugerencias que le hicimos con respecto a Ucrania, porque, como saben, tenemos algunos desacuerdos en cuanto a Ucrania", aseguró.

Sin embargo, preguntado por si su cercanía con Carlos III ayudaba a rebajar las tensiones con Starmer, Trump insistió en que el primer ministro no colaboró con Washington cuando éste le pidió ayuda en la guerra.

"Cuando a uno le cae tan bien el rey de un país, eso probablemente favorece su relación con el primer ministro. Pero, en ese caso, le dije al primer ministro: ‘¿Quieren enviar un poco de ayuda?’. Y él respondió: ‘No, la enviaremos después de que ganen la guerra’. Le dije: ‘Eso no está bien'", criticó el mandatario.

El canciller de Alemania criticó duramente a EEUU: "No tienen estrategia" y están siendo "humillados por Irán"

A pesar de que en un inicio el canciller alemán Friedrich Merz no se mostraba abiertamente en desacuerdo respecto a la intervención en Irán, el mandatario cambió su postura con el desarrollo de la guerra. El lunes, Merz aseguró que "los estadounidenses, evidentemente, no tienen estrategia", en la guerra contra Irán, además de destacar el desempeño de la Republica Islámica en el conflicto, al afirmar que Teherán está "humillando" a Washington.

“Por el momento, no veo qué salida estratégica elegirán los estadounidenses, sobre todo porque los iraníes están negociando con gran habilidad, o mejor dicho están evitando negociar con gran habilidad”, dijo Merz en el instituto Carolus-Magnus de Marsberg, Renania del Norte-Westfalia.

“Toda una nación está siendo humillada por el liderazgo iraní, especialmente por la llamada Guardia Revolucionaria”, agregó.

Además, el mandatario remarcó que nadie desde Washington y Tel Aviv avisó o consultó a Europa sobre los ataques que se desataron en Teherán, el pasado 28 de febrero. “Si hubiera sabido que la situación continuaría así durante cinco o seis semanas, empeorando progresivamente, se lo habría dicho con aún más contundencia”, admitió Merz, remarcando su postura en contra de la guerra, evaluándola como una decisión desacertada de Trump.

A pesar de remarcar su deseo de que el conflicto "termine cuanto antes", Merz señaló que no ve una finalización del conflicto en el corto plazo “porque los iraníes son obviamente más fuertes de lo esperado, y los estadounidenses claramente no tienen una estrategia realmente convincente en las negociaciones”. Por eso, cree que la "situación es bastante complicada".