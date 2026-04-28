Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 28 de abril

El dólar oficial minorista cerró a $1.380 para la compra y a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.435,68 para la venta.

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.404,50.

El dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cerró a $1.504,39 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.1% .

El dólar MEP cerró a $1.447,99 y la brecha con el dólar oficial es de 3.1% .

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 28 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 28 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.501,56, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 28 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s76.192, según Binance.