El dólar oficial minorista cerró a $1.380 para la compra y a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.435,68 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 28 de abril
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 28 de abril
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Mercados: el dólar oficial bajó, pero se mantuvo sobre los $1.400; los bonos caen y el riesgo país sube a 586 puntos
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 28 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.404,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 28 de abril
El dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 28 de abril
El dólar CCL cerró a $1.504,39 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.1%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 28 de abril
El dólar MEP cerró a $1.447,99 y la brecha con el dólar oficial es de 3.1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 28 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.859.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 28 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.501,56, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 28 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s76.192, según Binance.
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