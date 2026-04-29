Vista elevó 67% su producción y fortaleció su operación en Vaca Muerta + Seguir en









La compañía informó una producción promedio de 134.741 barriles equivalentes por día durante los primeros tres meses de 2026. El crecimiento estuvo impulsado por el desarrollo de nuevos pozos y la incorporación del bloque La Amarga Chica.

Vista Energy informó sus resultados del primer trimestre de 2026 y destacó el crecimiento de su producción en Vaca Muerta.

Vista Energy presentó sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2026, período en el que volvió a mostrar un fuerte crecimiento operativo en Vaca Muerta. La compañía alcanzó una producción total de 134.741 barriles equivalentes por día (boe/d), lo que significó un incremento interanual del 67% frente al mismo período de 2025.

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El avance estuvo explicado principalmente por la incorporación del 50% del bloque La Amarga Chica, operación concretada en abril del año pasado, y por la continuidad del plan de perforación en sus áreas operadas. En el caso del petróleo, la producción promedio fue de 116.655 barriles diarios, con una mejora del 68% en la comparación interanual.

Vista mejoró sus ingresos y sostuvo márgenes operativos En paralelo al aumento de la producción, Vista también registró una mejora en sus indicadores financieros. Los ingresos totales del trimestre llegaron a u$s694,3 millones, una suba del 58% respecto del primer trimestre de 2025.

El EBITDA ajustado se ubicó en u$s450,8 millones, con un crecimiento interanual del 64%. A su vez, el margen de EBITDA ajustado alcanzó el 65%, tres puntos porcentuales por encima del registro del mismo período del año anterior.

vista vaca muerta La compañía aumentó su producción, mejoró ingresos y sostuvo inversiones para ampliar su operación en Vaca Muerta.

Según informó la compañía, esa mejora estuvo asociada a una mayor eficiencia operativa y a la reducción de costos, que ayudaron a compensar el impacto de la baja del precio del crudo frente al primer trimestre de 2025. En ese sentido, el costo de extracción fue de u$s4,3 por barril equivalente, un 8% menor en la comparación interanual. Las exportaciones mantuvieron un peso relevante dentro del negocio. Los ingresos netos por ventas externas de petróleo y gas sumaron u$s431 millones, equivalentes al 64% de los ingresos totales del período. Inversiones, nuevos pozos y resultado neto Durante el primer trimestre, Vista destinó u$s391,2 millones a inversiones, concentradas principalmente en el desarrollo de Vaca Muerta. Ese desembolso incluyó la perforación de 19 pozos, la completación de 25 pozos y la conexión de 23 nuevos pozos, además de obras de infraestructura y proyectos vinculados al soporte operativo. La compañía cerró el trimestre con una ganancia neta de u$s107,7 millones, por encima de los u$s82,8 millones registrados en igual período de 2025. En tanto, el flujo de caja del período fue negativo en u$s341,4 millones, en un contexto de fuerte despliegue de capital orientado a sostener el crecimiento de la producción y ampliar la escala operativa de la empresa en la formación no convencional.