Reforma electoral: Osvaldo Jaldo ratificó las PASO pero propuso cambios en el sistema

Tras desmarcarse del proyecto del Gobierno, el líder tucumano planteó que las primarias no tengan financiamiento estatal. También que no compitan los partidos con lista única.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ratificó el sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el marco de la discusión por la reforma electoral, aunque propuso que no tengan financiamiento estatal y que los partidos que compitan con lista única no puedan presentarse.

Jaldo, habitual aliado del oficialismo en el Congreso, marcó días atrás su rechazo a la iniciativa de Javier Milei para eliminar las primarias y encendió las alarmas en la Casa Rosada, que todavía no cuenta con los votos para aprobar el proyecto. El norteño acusó al Presidente de "intentar hacerse un traje a medida en materia electoral".

"Mandó no solo la eliminación de las PASO sino un conjunto de medidas. Vienen por la eliminación definitiva de las PASO", lanzó el mandatario a Canal 10.

Las palabras del gobernador retumbaron en la sala de máquinas del Gobierno. Ahora, intentó poner paños fríos y acercar una propuesta para mantener las primarias cuidando las arcas, principal ariete de Milei.

"Hay que explicarle a la comunidad que las PASO son únicamente para las elecciones nacionales, donde se elige presidente, senadores nacionales y diputados nacionales. Nada tiene que ver las elecciones provinciales con esas PASO que hoy están en cuestión y que hoy ya están en el Senado de la Nación como proyecto de ley", comentó.

En esa línea, el gobernador de Tucumán propuso que cada partido costee los gastos de las PASO, de forma que "no le salga un peso al Estado". Y agregó: "Vamos con las PASO obligatorias, pero el Estado no pone un peso ni en publicidad, ni en propaganda, ni en asignación de recursos a los partidos políticos. Eliminaría el financiamiento de las PASO y que queden a cargo de cada uno de los partidos que compitan."

Osvaldo Jaldo Osvaldo Jaldo propuso que las PASO no tengan financiamiento estatal.

Jaldo encuadró el debate en el escenario electoral que aguarda a la provincia. En 2027, Tucumán elegirá tres senadores nacionales y cinco diputados nacionales, lo que otorga especial relevancia al mecanismo de ordenamiento de listas dentro del peronismo local.

Sobre la situación interna de su espacio, el gobernador indicó: "Si hay acuerdo, el peronismo irá unido y no hace falta, con la modificación que proponemos nosotros, ir a interna PASO. Ahora, si no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo no le vamos a dar la posibilidad a los compañeros de presentarse?"

"El que quiera ser senador, que vaya a las PASO. El que quiera ser diputado nacional, que vaya a las PASO. Esto es participación democrática, transparencia, igualdad de condiciones para todos los espacios políticos", disparó.

El Gobierno envió días atrás la reforma electoral al Congreso. Sin embargo, rápidamente distintos aliados y espacios dialoguistas salieron a desmarcarse de la eliminación de las PASO, uno de los temas centrales del proyecto.

Por eso, en el oficialismo prefirieron bajar el perfil y mantener la iniciativa en stand by mientras los coroneles políticos del mileismo colectan los votos necesarios. En ese plan, el ministro del Interior, Diego Santilli, se alista para un nuevo rally federal.