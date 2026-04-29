No hace falta viajar miles de kilómetros ni gastar una fortuna para disfrutar de una buena escapada. A veces, los mejores destinos están mucho más cerca de lo que imaginamos, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que ofrece una enorme variedad de propuestas para cortar con la rutina.
A 1 hora de Buenos Aires: la escapada perfecta para los fanáticos de la empanada
Una de las localidades cercanas a la ciudad que deslumbra con sus paisajes y la prolijidad de sus construcciones.
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Entre lagunas, pueblos con historia y tradiciones bien arraigadas, el turismo de cercanía se convirtió en una de las opciones favoritas para quienes buscan descansar sin complicaciones. En ese mapa de destinos accesibles, hay un clásico que nunca falla. Se trata de Chascomús, una ciudad con encanto propio que combina naturaleza, gastronomía y actividades culturales, ideal para una escapada de fin de semana o incluso de un solo día.
Dónde se ubica Chascomús
Chascomús se encuentra en el noreste de la provincia de Buenos Aires, a unos 120 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que lo convierte en un destino perfecto para una escapada corta.
Ubicada sobre la Autovía 2, esta ciudad está rodeada de otros puntos de interés como Lezama, Castelli y Ranchos, todos a menos de 40 kilómetros. Su cercanía con estos pueblos permite ampliar el recorrido y sumar más experiencias rurales y gastronómicas en un mismo viaje.
Qué se puede hacer en Chascomús
Uno de los grandes atractivos de Chascomús es su famosa laguna, un espejo de agua ideal para realizar actividades al aire libre como kayak, pesca deportiva, paseos en bicicleta o simplemente descansar en la costanera con vistas únicas, especialmente al atardecer.
El casco histórico también invita a recorrer sus calles con construcciones antiguas, museos y espacios culturales que reflejan la identidad de la ciudad. Es un plan perfecto para combinar naturaleza con un poco de historia y tranquilidad.
Pero si hay un evento que se roba todas las miradas es la Fiesta de la Empanada Campera, una celebración gastronómica que convoca a vecinos y turistas. En este evento, distintas cocineras y cocineros locales elaboran empanadas tradicionales con recetas caseras, que se pueden degustar en un ambiente festivo con música, ferias y actividades.
Esta fiesta suele realizarse en mayo, este año será el día 2 y se convirtió en un verdadero símbolo local. Además de probar distintas versiones de empanadas, los visitantes pueden disfrutar de espectáculos en vivo y productos regionales, lo que transforma la experiencia en un plan completo.
Cómo ir hasta Chascomús
Llegar a Chascomús desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es simple y rápido. En auto, el acceso principal es por la Autovía 2 (Ruta Provincial 2), una de las rutas más transitadas hacia la Costa Atlántica.
El viaje dura aproximadamente una hora y media, dependiendo del tránsito, y el camino es directo, bien señalizado y en buen estado. Solo hay que tomar la autopista Buenos Aires–La Plata y luego empalmar con la Ruta 2 hasta llegar al destino.
También existe la opción de ir en tren desde la estación Constitución, una alternativa económica y relajada que permite disfrutar del paisaje sin preocuparse por manejar, ideal para quienes buscan una escapada sin estrés.
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