La duda que dejó Javier Milei al campo que podría complicar el plan económico

El Presidente pasó por Expoagro y dejó más dudas que certezas. No hubo anuncios para el campo y a casi tres meses de iniciado el Gobierno, aún no se conoce el plan de trabajo de la Secretaría de Agricultura.

Está claro que -una vez levantada la cosecha- los tenedores de granos pondrán en el circuito comercial la menor cantidad de soja y maíz posible, ya que la expectativa del acceso al dólar como pago por los granos abre una enorme cantidad de ideas y propuestas a las que hoy el productor no tiene acceso.

En esto no hay un milímetro de dudas: con el actual tipo de cambio y con la promesa de liberar el cepo no hay chances de que se inicie la cadena comercial cuyo fin es la exportación y el consecuente ingreso de divisas.

A todo esto hay que sumarle la caída de los precios internacionales. Para comprender la gravedad del asunto, vale la pena observar el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, que indica que las exportaciones agrícolas perdieron u$s 4.500 millones en los primeros dos meses del año porque los commodities sufrieron un derrotero bajista, que deja a los precios de exportación argentinos un 35 % por debajo de los que se registraban a la misma altura del año pasado”.

Con este panorama, las exportaciones de granos, aceites, harinas y derivados se proyectan en u$s31.300 millones para la campaña 2023/24, con pérdidas que no sólo se miden en divisas sino también en volumen por la ola de calor y la falta de lluvias sufridas en la última semana de enero y el comiendo de febrero.

Tampoco podemos olvidar que durante varias semanas -ya durante la gestión de Vilella- por una demora en la resolución de un conflicto entre productores e industriales que se zanjó con la creación del dólar exportador, no hubo prácticamente ingresos por retenciones a las arcas del Estado. Un operador del mercado explicó a Ámbito que “durante ese tiempo, el país perdió ingresos y eso fue una mala praxis del Gobierno”.

Retenciones y la pelea con las provincias

Tras el paso de varios gobernadores y del propio presidente por Expoagro, son cada vez mayores las expectativas de cara al encuentro del próximo viernes, en el que los gobernadores y los integrantes del Poder Ejecutivo se verán las caras y tendrán que plantear sus diferencias, frente a frente.

Mientras tanto, los referentes de las provincias agrícolas más importantes del país plantearon sus diferencias con el Gobierno nacional. Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria de Córdoba aseguró a Ámbito que “en este nuevo envío (de la ley mnibus) no sabemos que va a pasar. El fiscal es un capitulo que no tendría que estar porque hubo un rechazo contundente de todo el interior. Este Gobierno vino a bajar impuestos y hasta ahora no sólo no bajó ninguno sino que intento poner mas impuestos y universalizar las retenciones a todo lo que se exporta”.

Quien también apuntó contra el primer mandatario fue Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires. El funcionario del gobierno de Axel Kicillof aseguró a Ámbito que “a las dificultades macroeconómicas, como la inflación, la desregulación de combustibles, etc. se suma una tremenda incertidumbre política”.

Rodriguez criticó el condicionamiento que puso el poder ejecutivo para la convocatoria del 25 de mayo al amparo de una rápida sanción al paquete de leyes oportunamente rechazado. Si bien el ministro del interior, Guillermo Francos negó que eso vaya a ocurrir, nadie puede poner las manos en el fuego porque eso suceda o no.

El funcionario bonaerense detalló que sólo ve “inacción” en el área agropecuaria a nivel nacional y que “en estos tres meses no hemos visto medidas concretas de cara a dar respuestas a los temas pendientes”.

Quizá el secretario Vilella necesite más tiempo para comenzar a actuar sobre las cuestiones que le importan a los productores, como por ejemplo la prorroga de una medida del gobierno anterior, que impide acceder a los créditos que tienen tasas subsidiadas -incluso en el Banco Nación- si es que retienen más del 5% del total de la soja producida en sus campos.