La película de HBO Max que generó las pesadillas más oscuras para millones de personas + Agregar ámbito en









Una de las producciones más sangrientas de los últimos años volvió a sacudir a los fanáticos del horror extremo.

Una de las entregas más brutales de los últimos años arrasa en HBO Max. Magnific

El género gore encontró en los últimos años un nuevo público en el cine, lo que le dio un espacio cada vez más grande dentro de las plataformas de streaming, en este caso la de HBO Max. Entre secuencias sangrientas con vísceras volando y villanos perturbadores, una nueva franquicia logró captar la atención de los fanáticos del horror.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este es el caso del fenómeno de "Terrifier 3: Payaso Siniestro", una película que generó un impacto enorme en las salas de cine, con gente que salió horrorizada e incluso algunos vómitos. La última entrega de Art El Payaso le dio un cierre a la trama que dejó a muchos fanáticos contentos, pero a otros confundidos.

Terrifier 3 Art El Payaso no solo viene a darte pesadillas, sino a arruinar la Navidad. Gentileza - HBO Max

De qué trata Terrifier 3: Payaso Siniestro La tercera película de la franquicia retoma la historia cinco años después de los sucesos ocurridos en "Terrifier 2". La heroína Sienna Shaw y su hermano Jonathan intentan reconstruir sus vidas tras sobrevivir a la brutal masacre desatada por Art el Payaso durante Halloween.

De todas formas, el asesino vuelve a aparecer con un nuevo objetivo: conviertir la previa de Navidad en una noche horrorosa para todos los que viven en Miles. La producción, dirigida por Damien Leone, mantiene el mismo estilo que las entregas anteriores, pero con una ambientación que cambia completamente la estética habitual de la saga, ya que agrega luces festivas, nieve y familias felices.

Lo más llamativo de la película es el nivel de crudeza en los asesinatos que provocó que diversos críticos de cine la describieran como la entrega más agresiva de la franquicia hasta el momento. Art el Payaso volvió a convertirse en el villano del momento, aunque a diferencia del resto, este asesino nunca habla, lo que provoca que su construcción dependa de expresiones corporales, miradas exageradas y una caracterización repulsiva. La franquicia empezó dentro del rubro independiente del terror, pero con el tiempo pasó a convertirse en una de las sagas gore más aclamadas de la última década, lo que permitió que la última entrega tuviera un presupuesto mayor y una distribución mucho más amplia. HBO Max: tráiler de Terrifier 3: Payaso Siniestro Embed - Terrifier 3 Trailer #1 (2024) HBO Max: elenco de Terrifier 3: Payaso Siniestro Lauren LaVera como Sienna Shaw

como Sienna Shaw David Howard Thornton como Art el Payaso

como Art el Payaso Elliott Fullam como Jonathan Shaw

como Jonathan Shaw Samantha Scaffidi como Victoria Heyes

como Victoria Heyes Jason Patric como Michael Shaw

como Michael Shaw Antonella Rose como Gabbie

como Gabbie Chris Jericho como Burke

como Burke Daniel Roebuck como Charles Johnson

como Charles Johnson Clint Howard como Smokey

como Smokey Jon Abrahams como Dennis

como Dennis Alexa Blair Robertson como Mia

como Mia Mason Mecartea como Cole

como Cole Margaret Anne Florence como Jess Shaw

como Jess Shaw Krsy Fox como Jennifer