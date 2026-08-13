La industria aceitera reclama una nueva ley de biocombustibles y advierte por el atraso frente a Brasil

Mientras Brasil reglamentó un programa para impulsar el combustible sustentable, la industria aceitera argentina reclama acelerar el tratamiento de una nueva ley. El sector agroindustrial busca elevar los cortes obligatorios y generar mayor demanda.

Los aceiteros sostienen que Argentina pierde oportunidades de inversión y agregado de valor por las restricciones del actual régimen de biocombustibles.

La industria aceitera volvió a poner presión sobre el Gobierno para que avance una nueva ley de biocombustibles y cuestionó el retraso de la Argentina frente a Brasil . La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) reclamaron un nuevo marco regulatorio que permita ampliar el uso de bioetanol y biodiésel y acompañar el desarrollo de las cadenas agroindustriales.

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El planteo del sector se conoció luego de que Brasil reglamentara su programa nacional de Combustible Sustentable de Aviación (SAF), con metas obligatorias de reducción de emisiones para el transporte aéreo y un esquema que también apunta a ampliar el uso de combustibles sustentables en otros sectores. Para CIARA-CEC, la diferencia de ritmo entre ambos países comienza a ser una preocupación para la competitividad argentina.

Desde la entidad señalaron que la Argentina necesita actualizar el régimen vigente para generar mayor demanda interna de materias primas agrícolas y promover inversiones vinculadas a la producción de biocombustibles.

“Brasil avanza en los biocombustibles de aviación civil y de uso marítimo, mientras nuestro país se queda en el banco de suplentes”, señalaron desde CIARA-CEC, al cuestionar la falta de avances legislativos. El reclamo apunta a que una mayor utilización de bioetanol y biodiésel permitiría ampliar el mercado interno para productos derivados del maíz, la caña de azúcar y la soja. A la vez, la industria considera que el desarrollo de estos combustibles puede generar inversiones, empleo calificado y mayor actividad en las economías regionales.

Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, fue particularmente crítico con la situación argentina. “Mientras Brasil construye futuro nosotros vivimos en el pasado”, afirmó al referirse al actual esquema regulatorio y al proyecto que se encuentra en debate en el Senado.

La demora en el Congreso contrasta con el avance brasileño: el gobierno de Lula ya fijó metas de reducción de emisiones para la aviación doméstica desde 2027.

Brasil acelera con el combustible sustentable para aviones

El contraste con Brasil es uno de los principales argumentos utilizados por la industria aceitera. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva reglamentó el Programa Nacional de Combustible Sustentable de Aviación (ProBioQAV), previsto en la denominada Ley del Combustible del Futuro.

El programa establece un marco para la producción, certificación, comercialización y utilización del combustible sostenible de aviación (SAF). Además, contempla metas graduales de reducción de emisiones para la aviación doméstica brasileña a partir de 2027, con un objetivo de reducción del 10% para 2037.

Brasil también proyecta una capacidad potencial de producción de unos 2.100 millones de litros anuales de SAF para 2030, una escala que podría consolidar al país como uno de los principales referentes regionales en combustibles sostenibles.

Para CIARA-CEC, el caso brasileño demuestra que la transición energética puede utilizarse como una herramienta de desarrollo productivo y de agregado de valor para las cadenas agroindustriales.

Qué reclama la industria aceitera

El sector considera que la discusión sobre biocombustibles no debería limitarse al mercado energético. Desde la industria sostienen que una política de mayor utilización de estos combustibles permitiría generar una demanda adicional para las materias primas agrícolas y fortalecer el entramado industrial argentino.

El objetivo, según CIARA-CEC, es avanzar hacia un esquema que combine mayor producción, competencia e inversiones, con reglas que permitan desarrollar bioenergías a partir de materias primas agrícolas producidas en el país.

“Es el momento de sancionar una Ley en Argentina que genere futuro”, sostuvo Idígoras, en un mensaje dirigido al Congreso para acelerar el tratamiento de la reforma.

La discusión legislativa se da mientras en el Senado avanzan distintos proyectos para reemplazar el actual régimen de biocombustibles. Una de las iniciativas, impulsada por el oficialismo, propone aumentar los cortes obligatorios, avanzar hacia un esquema más desregulado y establecer un período de transición hasta 2031.

Para la industria aceitera, la demora tiene un costo: mientras Brasil amplía los usos posibles de los biocombustibles y prepara nuevas inversiones, la Argentina corre el riesgo de perder oportunidades de agregado de valor sobre su producción agroindustrial.