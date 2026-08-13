Tras la reapertura de los mercados europeos, Argentina vuelve a exportar carne aviar para el mercado surcoreano + Agregar ámbito en









La reapertura se concretó tras actualizarse las regulaciones del organismo surcoreano, indicó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Los detalles, en la nota.

Tras el cierre de exportaciones autoimpuesto por los sucesivos brotes de gripe aviar que tuvieron lugar este año, el Gobierno aceleró en reabrir los mercados para los productos aviares.

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Con las habilitaciones correspondientes para volver a exportar carne aviar a la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, que había tenido lugar la semana pasada, ahora la administración Milei anunció la reapertura del mercado de Corea del Sur para dichos productos.

El detalle De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el organismo sanitario surcoreano (Mafra) actualizó su regulación de control de alimentos para reincorporar a la Argentina a la nómina de países habilitados para exportar carne aviar.

La medida se da tras los sucesivos brotes de gripe aviar que tuvieron lugar este año. Río Negro Cabe precisar que esta actualización tuvo lugar tras evaluar la información epidemiológica presentada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). De este modo, “Corea del Sur reabrió su mercado para la carne aviar argentina a partir del 10 de agosto de 2026”, comunicó la cartera nacional.

Desde Agricultura, señalaron que “la reapertura de este mercado representa una nueva oportunidad para la cadena de valor avícola argentina, al contribuir a la ampliación de las posibilidades de inserción internacional de la agroindustria nacional”.

Exportación a Asia Asimismo, desde la cartera nacional destacaron que el 10 de agosto concluyó de manera exitosa la inspección a las plantas pesqueras locales con intenciones de exportar pescados y mariscos en Corea del Sur, lo que representa un avance clave en la estrategia de expansión e inserción de la los productos agroindustriales de Argentina en el mercado asiático. Argentina habilitó la exportación de carne aviar a Corea del Sur. Desde el oficialismo indicaron que estos avances están vinculados con el viaje oficial que realizó a la Argentina el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, el 31 de julio último.

1/2 Noticias Argentinas 2/2 Argentina habilitó la exportación de carne aviar a Corea del Sur. Pexels