El costo de la construcción subió 2,1% en julio y en 2026 acumuló un alza de casi 20%

El índice del INDEC por debajo del 2,6% registrado en junio. La mano de obra aumentó 2,5%, mientras que materiales subieron 1,6% y gastos generales 2,5%.

El costo de la construcción en el Gran Buenos Aires registró una suba mensual del 2,1% en julio , por debajo del 2,6% de junio, según informó este martes el INDEC. De esta manera, el indicador acumuló un incremento del 19,2% en los primeros siete meses del año y una variación interanual del 32,5%.

El resultado de julio estuvo explicado principalmente por el comportamiento de la mano de obra , que aumentó 2,5% y fue el capítulo que más incidió sobre el índice general, con un aporte de 1,20 puntos porcentuales. Los materiales , en tanto, subieron 1,6% y aportaron 0,65 puntos, mientras que los gastos generales avanzaron 2,5%, con una incidencia de 0,26 puntos.

Sin embargo, el componente laboral volvió a ubicarse por encima del nivel general y mantuvo su condición de principal motor de los costos dentro del indicador. La mano de obra asalariada aumentó 2,6% mensual , mientras que los subcontratos registraron una variación del 1,8%. En términos interanuales, ambos componentes acumularon subas de 40,7% y 30,5%, respectivamente.

El informe del INDEC explicó que el resultado de julio reflejó el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) , firmado el 19 de mayo y homologado en junio, con aplicación desde julio para las categorías contempladas en el convenio colectivo. También impactó una asignación no remunerativa y extraordinaria derivada de la resolución oficial.

En la comparación interanual, la mano de obra acumuló una suba del 39,1% , por encima del 34,4% de los gastos generales y del 24,9% de los materiales. En lo que va del año, el componente laboral registra un incremento del 23,9%, frente al 22,5% de gastos generales y el 13,3% de materiales.

Principales aumentos de los materiales

El capítulo de materiales presentó una variación mensual del 1,6%. Entre los principales insumos, los mayores aumentos correspondieron a cables y conductores de media y baja tensión, con una suba del 3,7%, seguidos por vidrios, con 3,6%, y caños y accesorios de hierro, con 3,5%. También aumentaron 3,5% los productos de cobre, plomo y estaño.

Por debajo del promedio se ubicaron algunos insumos relevantes para la estructura de una obra. El hierro para la construcción aumentó apenas 0,2%, mientras que cemento, cal y yeso registraron una suba del 0,3%. Los artículos sanitarios de loza, por su parte, avanzaron 0,4%.

La dispersión entre los distintos materiales volvió a mostrar una dinámica heterogénea dentro del sector, ya que mientras algunos componentes vinculados a instalaciones y terminaciones registraron aumentos superiores al promedio general, los insumos básicos de estructura tuvieron movimientos más moderados.

La suba de los gastos generales

El capítulo de gastos generales aumentó 2,5% en julio a partir del impacto de los nuevos valores tarifarios correspondientes a las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, además de actualizaciones en los conceptos vinculados con las conexiones de gas y los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca.

Entre los servicios de alquiler relevados por el organismo, los mayores incrementos correspondieron al camión volcador y la pala cargadora, ambos con una suba mensual del 5%. La camioneta aumentó 4,9%, mientras que los andamios registraron un incremento del 3,4%.

El comportamiento también fue diferente según el tipo de trabajo y entre los 13 ítems de obra relevados por el INDEC, los mayores aumentos de julio correspondieron a vidrios, con 3,6%; movimiento de tierra, con 3%; y otros trabajos y gastos, con 2,7%. En el otro extremo, la carpintería metálica y herrería prácticamente no registró variación mensual, mientras que carpintería de madera aumentó 1,2% y yesería 1,3%.

Para una vivienda multifamiliar, el índice mostró una variación del 1,8% mensual en julio, luego del 2,6% registrado en junio. En el caso de una vivienda unifamiliar, el aumento fue del 1,6%, también por debajo del 2% de junio.