Día del Peluquero en Argentina: por qué se celebra cada 25 de agosto y quiénes fueron los más importantes en Argentina

La fecha recuerda la creación de la Sociedad de Barberos y Peluqueros en 1877, durante un festejo organizado por Domingo Guillén en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

En el siglo XII, el rey Luis IX de Francia reconoció y jerarquizó la labor de los peluqueros.

Cada 25 de agosto se celebra en Argentina el Día del Peluquero , una fecha que recuerda la creación de la Sociedad de Barberos y Peluqueros en 1877 en Buenos Aires.

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La elección de la efeméride también está relacionada con Luis IX de Francia , quien en el siglo XIII reconoció y jerarquizó la labor de su peluquero personal.

Entre los nombres más reconocidos del estilismo en nuestro país se encuentran Juan Manuel Cativa, Max Jara, Claudio Cerini, Oscar Fernández, Kennys Palacios y Leo Paparella , referentes que alcanzaron notoriedad por su trabajo con figuras del espectáculo, la moda y la música y por la construcción de sus propias marcas y estilos .

En el siglo XIII, durante el reinado de Luis IX , la labor de estilismo y cuidado de las pelucas estaba reservada a la clase plebeya, sin reconocimiento social ni derechos laborales. El monarca francés decidió nombrar a su peluquero de corte como "hombre libre", un acto con el que otorgó estatus legal y prestigio al oficio, equiparándolo con los caballeros, jueces y médicos.

Tras la santificación del rey por parte de la Iglesia Católica, se fijó el 25 de agosto (aniversario de su fallecimiento en 1270) como el Día Internacional del Peluquero.

En Argentina, la fecha adquirió valor en 1877. En esa jornada, el peluquero y director teatral Domingo Guillén organizó una reunión en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires con más de 400 trabajadores del sector. Ese evento marcó el nacimiento formal de la Sociedad de Barberos y Peluqueros.

La consolidación oficial de a efeméride se ratificó formalmente en 1940, durante la celebración del Congreso Nacional de Peluqueros realizado en la localidad bonaerense de Pergamino.

Los peluqueros más famosos de Argentina

En las últimas décadas, muchos peluqueros y estilistas argentinos lograron trascender del salón. Algunos se hicieron conocidos por trabajar con las figuras más populares del espectáculo y otros construyeron grandes empresas y escuelas.

Juan Manuel Cativa

Juan Manuel Cativa es uno de los estilistas argentinos con mayor presencia en el mundo de las celebridades. Su nombre está asociado a MALA Peluquería, salón que fundó en 2008 y que se convirtió en uno de los espacios de referencia para figuras de la música, la televisión y la moda.

Cativa comenzó su formación a los 19 años junto al reconocido peluquero Roberto Giordano. Ese período fue determinante porque le permitió entrar en contacto con modelos, desfiles y grandes producciones de moda.

Entre las celebridades que confiaron en su trabajo aparecen la China Suárez, Lali Espósito y Emilia Mernes, además de figuras internacionales con las que tuvo contacto a lo largo de su trayectoria. También llegó a trabajar con supermodelos como Claudia Schiffer, Naomi Campbell y Cindy Crawford.

Max Jara

Max Jara es uno de los nombres que más creció en el último tiempo dentro de la peluquería argentina y en 2026 consiguió uno de los reconocimientos más importantes de su carrera: ganó el Martín Fierro de la Moda a Mejor Peluquero.

Nacido en Posadas, Misiones, se instaló en Buenos Aires hace alrededor de veinte años para desarrollar su carrera. Su recorrido incluyó experiencias profesionales en ciudades como Barcelona, Ibiza y Río de Janeiro, además de su trabajo con figuras de la moda y el espectáculo.

Su propuesta está relacionada con una concepción de la peluquería que pone especial atención en la salud del cabello, donde busca respetar los procesos capilares y adaptar cada trabajo a las características de la persona.

El profesional construyó su propia identidad alrededor de Jara Taller de Pelo, desde donde desarrolló una propuesta de peluquería boutique.

Claudio Cerini

En 1985 abrió su primer salón en Marcelo T. de Alvear 1471, en Buenos Aires. Desde ahí comenzó a construir una marca que durante cuatro décadas se convirtió en una referencia de cortes, coloración y tendencias.

Su formación tuvo un componente internacional. Cerini viajó a Londres para capacitarse en la escuela de Vidal Sassoon, una de las instituciones más influyentes de la peluquería moderna.

Al regresar a Argentina aplicó esos conocimientos y desarrolló un estilo propio, especialmente reconocido por los cortes con navaja y las transformaciones de imagen.

Durante los años 90 se convirtió en uno de los más buscados por las modelos argentinas. Algunos de sus cambios de imagen más recordados fueron los de Carolina Peleritti y Deborah de Corral. Además, tuvo contacto con figuras internacionales como Kate Moss y Naomi Campbell.

En 2009 creó la Escuela Cerini, inicialmente destinada a capacitar a profesionales de sus propios salones y luego abierta a personas que quisieran formarse en el oficio.

Oscar Fernández

Fernández es el creador de Roho, una peluquería que nació en Caballito durante la década de 1990 y que rápidamente se convirtió en un punto de encuentro para músicos, modelos, diseñadores y artistas.

Su nombre quedó particularmente asociado al rock nacional. Entre sus clientes estuvieron Gustavo Cerati, Fito Páez, Babasónicos, Los Auténticos Decadentes, Miranda! y Emmanuel Horvilleur.

La relación con Cerati fue especial: ambos mantuvieron una amistad cercana y compartieron una visión estética que vinculaba música, moda y cultura visual. Fernández participó en proyectos relacionados con la imagen de Soda Stereo, incluido el regreso de la banda para la gira Me Verás Volver.

Su trabajo se extendió hacia videoclips, campañas publicitarias, diseño de indumentaria, accesorios y dirección creativa.

Kennys Palacios

Kennys Palacios se convirtió en uno de los peluqueros más reconocibles para el gran público gracias a su vínculo profesional y personal con Wanda Nara.

Durante años trabajó como peluquero y maquillador de figuras del espectáculo. Su exposición creció al acompañar a la mediática en diferentes etapas de su carrera y al convertirse en una persona de confianza dentro de su entorno. Esa relación lo llevó a aparecer con frecuencia en medios y redes sociales.

A fines de febrero de 2026, ingresó al reality "Gran Hermano Argentina: Generación Dorada". Permaneció en el reality casi un mes y terminó convirtiéndose en el 5º eliminado de la competencia.

Leo Paparella

Su trayectoria está ligada a una familia de peluqueros de origen italiano y a una de las marcas que durante décadas tuvo una fuerte presencia en el país: Pino Leo Lina.

Paparella llegó a la Argentina siendo muy joven junto a sus hermanos. La formación comenzó dentro de la peluquería de su tío Andrea.

En 1970, se independizó y la marca llegó a tener más de 30 locales. Después de la separación profesional de los hermanos, Leo continuó su carrera bajo su propio nombre.

Paparella fue uno de los peluqueros que consiguió llevar el oficio a la televisión y a los grandes eventos. Durante años tuvo programas vinculados con la peluquería y la estética y desarrolló desfiles y producciones de moda.