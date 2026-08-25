HBO Max adquiere los derechos internacionales de un nuevo documental sobre los archivos de Jeffrey Epstein + Agregar ámbito en









El documental, producido y distribuido por la Australian Broadcasting Corporation, narra el ascenso de Jeffrey Epstein, su red de trata de personas y su posterior caída.

Llega un nuevo documental sobre Jeffrey Epstein.

La empresa matriz de la plataforma de streaming HBO Max, Warner Bros. Discovery, ha adquirido los derechos internacionales del documental de 90 minutos Diabolical: The Epstein Files, que proviene de la cadena australiana ABC.

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HBO Max comenzará a estrenar el documental a partir del 3 de septiembre en toda su plataforma internacional.

El documental, producido y distribuido por la Australian Broadcasting Corporation, narra el ascenso de Jeffrey Epstein, su red de trata de personas y su posterior caída.

De qué trata Diabolical: The Epstein Files Epstein fue condenado por delitos sexuales y se le acusa de orquestar un plan de abuso y trata de personas que se aprovechó de niñas menores de edad durante años. El documental además examina las supuestas oportunidades perdidas y las fallas institucionales en los sistemas policiales, legales y sociales que permitieron que su actividad criminal continuara prácticamente sin control durante años.

Investigadores, expertos legales, periodistas y otras personas vinculadas al caso aportan testimonios de primera mano a lo largo del documental. Entre los entrevistados se encuentran las supervivientes de Epstein, Lisa Phillips y Ashley Rubright, junto con su hermano, Mark Epstein, y el abogado David Schoen.

Myriam Lopez-Otazu, vicepresidenta sénior de Contenido Internacional sin Guion y Redes Globales para EMEA en Warner Bros. Discovery EMEA, declaró en un comunicado de prensa: "Diabolical: The Epstein Files es un análisis oportuno de un caso que no solo acaparó titulares internacionales, sino que también afectó profundamente la percepción del poder y la influencia. Al explorar la magnitud y las consecuencias de estos crímenes, el documental ofrece a nuestra audiencia una visión de uno de los casos de abuso más significativos y perturbadores de la historia reciente".