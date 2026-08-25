La empresa matriz de la plataforma de streaming HBO Max, Warner Bros. Discovery, ha adquirido los derechos internacionales del documental de 90 minutos Diabolical: The Epstein Files, que proviene de la cadena australiana ABC.
HBO Max adquiere los derechos internacionales de un nuevo documental sobre los archivos de Jeffrey Epstein
El documental, producido y distribuido por la Australian Broadcasting Corporation, narra el ascenso de Jeffrey Epstein, su red de trata de personas y su posterior caída.
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HBO Max comenzará a estrenar el documental a partir del 3 de septiembre en toda su plataforma internacional.
El documental, producido y distribuido por la Australian Broadcasting Corporation, narra el ascenso de Jeffrey Epstein, su red de trata de personas y su posterior caída.
De qué trata Diabolical: The Epstein Files
Epstein fue condenado por delitos sexuales y se le acusa de orquestar un plan de abuso y trata de personas que se aprovechó de niñas menores de edad durante años. El documental además examina las supuestas oportunidades perdidas y las fallas institucionales en los sistemas policiales, legales y sociales que permitieron que su actividad criminal continuara prácticamente sin control durante años.
Investigadores, expertos legales, periodistas y otras personas vinculadas al caso aportan testimonios de primera mano a lo largo del documental. Entre los entrevistados se encuentran las supervivientes de Epstein, Lisa Phillips y Ashley Rubright, junto con su hermano, Mark Epstein, y el abogado David Schoen.
Myriam Lopez-Otazu, vicepresidenta sénior de Contenido Internacional sin Guion y Redes Globales para EMEA en Warner Bros. Discovery EMEA, declaró en un comunicado de prensa: "Diabolical: The Epstein Files es un análisis oportuno de un caso que no solo acaparó titulares internacionales, sino que también afectó profundamente la percepción del poder y la influencia. Al explorar la magnitud y las consecuencias de estos crímenes, el documental ofrece a nuestra audiencia una visión de uno de los casos de abuso más significativos y perturbadores de la historia reciente".
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