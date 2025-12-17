La industria sufrió en noviembre su mayor caída interanual en 16 meses, según FIEL + Seguir en









Las principales bajas se vieron en la industria automotriz y en el sector de químicos y plásticos. Aun así, el sector mejoró 0,4% respecto de octubre.

La industria automotriz fue una de las más afectadas en noviembre, según FIEL.

La industria manufacturera cayó un 6,1% interanual en noviembre, según el índice de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Se trata del peor dato en 16 meses.

La entidad señaló que la caída anual más profunda la registró la industria automotriz, en un marco de fuerte contracción en la producción de vehículos, retroceso en las ventas y patentamientos, y nueva caída en las exportaciones por los menores envíos a Brasil. En paralelo, FIEL remarcó la contracción en la producción de químicos y plásticos, fundamentalmente en los segmentos de agroquímicos, jabones y detergentes y neumáticos.

En el otro extremo, hubo incrementos en la fabricación de minerales no metálicos y de alimentos y bebidas, aunque en este último rubro se percibieron bajas en carnes y bebidas.

image De todos modos, por segundo mes se vio una mejora en la medición desestacionalizada (+0,4%). Mientras tanto, en el acumulado de 2025 el Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL muestra un retroceso del -0,5%, a tan solo falta de un mes para culminar el año.

A nivel sectorial, las bajas más profundas de 2025 las sufrieron hasta el momento Insumos químicos y plásticos (-9,5%), Papel y celulosa (-5,2%) y Metalmecánica (-3,1%). Asimismo, las principales subas las arrojaron Minerales no metálicos (+6,5%), Alimentos y bebidas (+3,3%) y Petróleo procesado (+3,1%).

image Con estos números, la entidad proyecta que la industria caerá en 2025 por tercer año consecutivo, mientras que para 2026 la expectativa es de recuperación con desempeños sectoriales diversos.

