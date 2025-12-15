La industria local advierte que se venden en la Argentina juguetes peligrosos que fueron prohibidos en EEUU

La CAIJ lanzó una alerta a días de las fiestas. Aseguró que estos juguetes representan riesgos para la salud y la seguridad de los niños. Qué recaudos tomar a la hora de comprar regalos.

Se ofrecen en Argentina juguetes que fueron retirados del mercado en EEUU.

La industria argentina del juguete lanzó una alerta a días de las fiestas . Advirtió que, a través de las plataformas de comercio online, se venden dentro del país artículos peligrosos para los niños que fueron retirados del mercado en Estados Unidos (EEUU).

Así lo planteó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) a través de un comunicado en el marco de su reclamo por mayores controles a la importación de este tipo de bienes. Además, realizó una serie de recomendaciones para las familias a la hora de encarar las compras navideñas.

Los productos con los que hay que tener cuidado son aquellos con antecedentes oficiales de retiro (recall) emitidos por la Consumer Product Safety Commission (CPSC) —la autoridad estadounidense en seguridad de productos—, que no deberían estar disponibles para el uso infantil. Sin embargo, los consumidores argentinos pueden adquirirlos sin controles previos en frontera, sin certificación local visible y sin información clara sobre sus riesgos.

“El problema es que, en la compra online, no existe la obligatoriedad de publicar el marcado de conformidad con los certificados de seguridad y, además, no hay fiscalización efectiva para los juguetes destinados a chicos y chicas. Un producto retirado del mercado en otro país no debería llegar a las manos de una familia argentina”, señaló el presidente de la CAIJ, Dr. Matías Furió.

La CAIJ destacó que el juguete argentino es seguro, certificado y trazable , cumple con las normas vigentes y es producido por PyMEs nacionales. Asimismo, instó a madres, padres y cuidadores "a extremar la precaución al comprar juguetes en plataformas de comercio electrónico, especialmente bajo la modalidad de compra internacional".

En esa línea, brindó algunas recomendaciones a la hora de comprar productos:

Verificar que el juguete no haya sido retirado en otros mercados. La consulta puede realizarse en este link.

Desconfiar de productos sin información clara sobre su origen, certificación o fabricante.

Priorizar la compra en canales formales y comercios habilitados.

Por otra parte, la industria del juguete exige fiscalización efectiva del comercio electrónico y de la modalidad de compra internacional; marcado de conformidad en todas las publicaciones de juguetes en plataformas de e-commerce; canales ágiles de denuncia y retiro de productos inseguros; y reglas claras que permitan cuidar la seguridad infantil y garantizar condicione de competencia leal.

Algunos casos que detectó la CAIJ

Dentro del comunicado se revelaron algunos casos de juguetes peligrosos para los niños, como el de un disfraz infantil con ftalatos, sustancias químicas prohibidas, que se retiró del mercado de EEUU y sigue disponible para la compra internacional.

Lo mismo ocurrió con un juguete para bebés Skip Hop, cuyas partes pueden desprenderse y generar un riesgo de asfixia, por lo cual fue retirado del mercado en EEUU, Canadá y México. Además, un conjunto de Muñecas Unicornio y Princesa Bettina representa un riesgo grave de lesiones o muerte por ingestión de baterías tipo botón, uno de los peligros más severos en la infancia.