La industria trabajó al 51% de su capacidad durante marzo

Por su parte, el bloque de alimentos y bebidas se ubicó en el 55,6% de su actividad, cifra levemente inferior a la de un año atrás (55,7%). “Entre los rubros que presentan una menor utilización de la capacidad instalada para esta comparación se pueden mencionar la molienda de oleaginosas y la elaboración de bebidas, mientras que otros rubros han incrementado el uso de las plantas productivas como la carne vacuna y la carne aviar”, analizó el INDEC. Por su parte, los productos del tabaco evidenciaron un nivel en torno al 53,6%, también por debajo en la comparación interanual (63,8%), como consecuencia a la caída registrada en la producción de cigarrillos.

En el otro extremo, entre los bloques sectoriales que se encuentran por debajo del nivel general se encuentran los de edición e impresión (50,4%), productos minerales no metálicos (42,1%), productos de caucho y plástico (39,8%) y la industria metalmecánica excepto automotores (30,4%). Los dos más golpeados, de todas formas, son productos textiles y la industria automotriz.

En el caso de los productos textiles, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en el 28,7%, inferior al registrado en el mismo mes de 2019 (49,8%), “debido al menor nivel de actividad de los sectores elaboradores de hilados de algodón y de tejidos planos y de punto”. Por su parte, la industria automotriz trabajó al 25,9% de su capacidad (en marzo del año pasado fue del 35%), como consecuencia de la disminución en la cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

El futuro no luce muy alentador para el sector industrial. Según un relevamiento que hizo el INDEC entre empresarios sobre las perspectivas para el segundo trimestre, el 74% consideró que la demanda interna continuará en baja, contra un 9,8% que prevé una suba mientras que el restante 16,2% no prevé mayores cambios. En cuanto a las exportaciones, es el 63,7% de los entrevistados que estima un deterioro hasta junio inclusive, contra un 8,8% que anticipó una mejor, mientras que el restante 27,5% no avizora mayores cambios.