La morosidad de los préstamos de Mercado Pago saltó a casi el 9% durante 2025 + Seguir en









Un informe del JP Morgan reveló detalles sobre la situación de la cartera total de crédito de Mercado Libre.

En la Argentina, las líneas de créditos abarcan a unas 6,3 millones de personas.

El nivel de morosidad en los préstamos de la aplicación Mercado Pago saltó a casi el 9% durante 2025, en línea con otras entidades financieras del país. Sin embargo, los impagos de los usuarios argentinos se mantienen por debajo de los ratios brasileños.

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Los datos se desprenden de un reciente informe elaborado por el banco estadounidense JP Morgan, donde se revelaron detalles sobre la actual situación de la cartera de crédito de la multinacional de origen argentino Mercado Libre (MELI).

En un contexto donde la morosidad crece entre los argentinos, y entre las familias cuadruplica el nivel de 2024, los impagos a 90 días treparon desde un 1,8% a diciembre de 2024 al 8,7% en diciembre del año pasado. Por su parte, en Brasil la mora cayó del 15,9% al 11% en el mismo período.

Asimismo, vale destacar que el banco norteamericano registró una desaceleración en el crecimiento de la cartera crediticia de la empresa en mayo de 2025. "Esto hace que, naturalmente, la morosidad ocupe una mayor parte de la cartera", aclara el informe.

mercado pago 2.png La Argentina representa el 12% de los créditos totales de Mercado Libre Asimismo, la Argentina representa el 12% de los créditos totales de MELI con u$s1.100 millones. En México el volumen asciende a unos u$s3.600 millones y en Brasil a u$s7.900 millones.

En el país, las líneas de crédito suman unos 6,3 millones de usuarios con 21 millones de préstamos, lo que implica el 14% de la población total. En total, promedian unos 3,3 préstamos por cliente, cuando en diciembre de 2024 eran 3,0 por cada uno. En el desglose, 205.000 corresponden a pymes (eran 104.000 en 2024) y el resto a personas físicas. A su vez, JP Morgan remarcó que la Argentina registró fuertes aumentos de las tasas de interés en el cuarto trimestre de 2025, al contrario de Brasil o México.