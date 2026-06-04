Deuda en pesos: Luis Caputo enfrenta el vencimiento más alto de los próximo 18 meses

Se trata de compromisos por $23,6 billones en manos de privados. Algunos analistas sugieren ya dejar de rollear por encima del 100% para que bajen las tasa para el crédito al público.

El Ministerio de Economía enfrenta en junio vencimientos de deuda en pesos por $23,6 billones con privados.

El Ministerio de Economía enfrentará en junio vencimientos de deuda en pesos por un total de $28,1 billones, de los cuales $23,6 billones estarían en manos de inversores privados. Se trata del compromiso más importante de los próximos 18 meses.

Los datos corresponden a la consultora 1816 en base a los números de la cartera que conduce Luis Caputo . Del total de compromisos que se producirán durante el mes el Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) tienen en su poder $4,5 billones, por lo que se descuenta ya su rollover. El verdadero desafío está en el otro grupo de vencimientos . De acuerdo con el cronograma de Finanzas , la primera licitación del mes se llevará a cabo el 10 de junio y la segunda en 24.

Si se toma solo la parte de inversiones privados, el compromiso de junio es el más alto hasta por lo menos octubre de 2027. En ese marco el secretario de Finanzas, Federico Furiase, tendrá que buscar los mecanismos para estirar su vencimiento.

El funcionario señaló en un reciente posteo en la red social X que " hay una extensión fuerte del perfil de vencimientos de la deuda en moneda local con privados, con tasas de interés en pesos que fueron bajando, el Tesoro aumentando sus reservas en pesos en el BCRA y todo con el ratio de la deuda en moneda local a PBI estable".

Si se toman solo los vencimientos con deudores privados, durante 2027 bajan de manera importante, muy por debajo del promedio de 2026, al punto que en julio y en octubre por el momento, no hay compromisos a atender en moneda local.

Fernando Corvaro, CEO de Pampa Capital, destacó como "muy importante" el trabajo Furiase "estirando duration y limpiando los vencimientos de pesos pre-elecciones". "Hay que notar que en julio y noviembre de 2027 no vence nada. Es algo clave", sostuvo Corvaro. El trader indicó además que "esto, sumado a que ya tienen cerrado el rollover en dólares con mercado local y organismos, despeja incertidumbre de cara al período electoral".

Si bien ampliar los plazos de maduración de la deuda resulta positivo e importante para la sanidad de las cuentas públicas, porque disminuye el riesgo de eventos de incumplimientos, también es cierto que el Gobierno está tomando pesos en el mercado para luego cancelar deuda en dólares.

Al respecto, economistas advierten que como la deuda en moneda extranjera es de mayor plazo que el de las letras en pesos, el Gobierno tiene necesariamente que ampliar el horizonte para evitar generar un nuevo cuello de botella. Un punto a tener en cuenta es que Economía ya está colocando deuda en pesos a 2028.

En julio los vencimientos con privados bajarán a $7,8 billones, en agosto subirán a $14,4 billones; en septiembre serán $11,2 billones; en octubre, $5,7 billones; en noviembre, $5,6 billones; y en diciembre, $13,7 billones. En 2027 los vencimientos se desploman: en promedio vencen por mes $3,2 billones.

Economistas piden "rollear menos"

El Gobierno viene manteniendo en el año un alto nivel de rollover de deuda, tomando fondo por encima del 100% de lo que va venciendo. Con ello retira pesos en un marco de abundancia de liquidez producida por las compras de reservas del Banco Central.

Todo ello se produce en el marco de una caída de la tasa de interés muy fuerte. Lo que se produce en el efecto de crowding out, es decir, el estado se lleva el financiamiento que podría ir más fuerte al sector privado.

Fernando Marengo, economista jefe de BlackTORO, destacó esta semana, en el marco del 43 Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), la necesidad de que se incremente el crédito al sector privado en la Argentina en momentos en que el Gobierno logró reducir la tasa de interés al 20%.

Al respecto, sugirió que el Tesoro no debería rollear los vencimientos de deuda en pesos por encima del 100%, como lo viene haciendo en un marco de apretón monetario. "El Gobierno, corriéndose de esta sobrecolocación de deuda en pesos, podría ayudar a inyectarle más liquidez a los bancos", explicó.

La idea es que si el gobierno le deja mas pesos a los bancos forzaría a que salgan a ofrecer créditos y para ello tendrían que bajar la tasa.