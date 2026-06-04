Banco Provincia captó cerca de u$s100 millones en el mercado y reforzará el financiamiento a familias y pymes

La banca pública bonaerense concretó una nueva colocación de títulos de deuda en pesos y dólares. La demanda superó la oferta inicial y permitió captar recursos que serán destinados al crédito productivo.

La colocación se enmarca en la estrategia de Banco Provincia de profundizar su participación en el mercado de capitales para obtener fondeo de mediano plazo y continuar expandiendo el crédito destinado al sector productivo.

El Banco Provincia concretó este jueves una exitosa colocación de títulos de deuda en el mercado de capitales y logró captar cerca de u$s100 millones , recursos que serán destinados a fortalecer el financiamiento de familias, pymes y actividades productivas en la provincia de Buenos Aires.

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La operación correspondió a la tercera emisión realizada bajo el nuevo Programa de Emisión de Deuda aprobado a principios de 2025, una herramienta diseñada para diversificar y fortalecer la estructura de fondeo de la entidad , en línea con la estrategia de la banca pública de canalizar recursos del mercado de capitales hacia la economía real.

Según informó la entidad, la colocación registró una demanda que superó ampliamente la oferta inicial, reflejando la confianza de inversores y clientes en el banco.

La emisión incluyó dos clases de títulos de deuda, ambas con un plazo de 12 meses:

Hoy concretamos una exitosa colocación de Títulos de Deuda que nos permitió captar cerca de USD 100 millones, que vamos a utilizar para financiar a las familias y las pymes en mejores condiciones. Se trató de la tercera emisión realizada bajo el nuevo Programa de Emisión de…

Clase V (denominada en dólares): se adjudicaron u$s31.757.262 a una tasa fija del 4,25% anual .

se adjudicaron a una tasa fija del . Clase VI (denominada en pesos): se adjudicaron $93.650 millones a una tasa variable equivalente a TAMAR Privada + 4% anual.

De acuerdo con los datos de la licitación, la demanda alcanzó los u$s32,3 millones en la colocación en dólares y los $93.661 millones en la emisión en pesos, superando los montos finalmente adjudicados.

Más fondeo para impulsar el crédito

Desde la entidad destacaron que el objetivo de estas emisiones es ampliar las fuentes de financiamiento para sostener la oferta de crédito en condiciones competitivas.

"Cada instrumento que desarrollamos desde el Banco tiene un objetivo concreto: acompañar a las familias, a las pymes, a las economías regionales y a quienes generan trabajo en la provincia", señaló Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia.

El ejecutivo agregó que ese es el rol que el gobernador Axel Kicillof le asignó a la banca pública bonaerense, con foco en impulsar la producción y el empleo mediante mayores herramientas de financiamiento.

La colocación se enmarca en la estrategia de Banco Provincia de profundizar su participación en el mercado de capitales para obtener fondeo de mediano plazo y continuar expandiendo el crédito destinado al sector productivo.