La venta callejera ilegal en CABA se derrumbó casi 60% en octubre

En el informe de la CAC se relevaron las avenidas Avellaneda, Rivadavia, Pueyrredón, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Cabildo, Juramento, 9 de Julio, de Mayo y Callao, además de las calles Perú y Lavalle, y las zonas de Liniers, Once y Microcentro. Asimismo, la muestra también contempla la Estación Once de Septiembre, Parque Rivadavia, Estación Retiro, Estación Constitución, Plaza de Mayo, Estación Lacroze y Estación Belgrano C.

El relevamiento se llevó a cabo entre el 1° y el 31 de octubre de 2024 mediante un recorrido de observación de los puestos de comercio ilegal instalados en ambas aceras de las mencionadas avenidas, calles, estaciones, terminales y plazas.

Según afirmó la CAC, el período relevado coincidió con los estrictos relevamientos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó en el circuito comercial de Once para desarticular la venta callejera sin papeles. La contracara de la menor venta ilegal puede ser un impacto negativo sobre el trabajo informal, con mucho peso hoy en el país y con ingresos reales profundamente deteriorados.

Por otra parte, en La Plata se detectaron 102 puestos de venta callejera ilegal en las avenidas, calles y peatonales. Este valor representó un aumento en relación a septiembre de 2024 del 13,3% y una baja de 72,6% con respecto a octubre de 2023.