Las frases de Warren Buffet que te ayudarán a tener éxito en tus finanzas

2- “La diferencia entre las personas regulares y las realmente exitosas es que las realmente exitosas dicen no a casi todo.”

Decir "no" a ciertas actividades, proyectos o solicitudes es una habilidad valiosa, no solo en las finanzas, sino en la vida cotidiana. Esto nos permite liberar tiempo y recursos para centrarnos en lo que realmente importa. Las personas exitosas reconocen que no pueden hacerlo todo y eligen con sabiduría dónde invertir sus energías.

En lugar de sucumbir a la tentación de las compras impulsivas y los créditos, adopta un enfoque consciente hacia sus gastos personales. Un ejemplo de esto es su elección de conducir autos modestos (para lo que es su status económico).

3- “La mejor inversión que podés hacer es en vos mismo.”

Warren Buffett está sugiriendo que una de las inversiones más valiosas que una persona puede hacer es en su propio crecimiento y desarrollo personal. Esto incluye el aprendizaje constante, la mejora de habilidades y la adquisición de nuevos conocimientos y experiencias.

Invertir en uno mismo puede ser por ejemplo: la educación formal, como obtener títulos académicos o capacitarse en áreas específicas de interés. También puede incluir la lectura de libros, la asistencia a seminarios, la participación en cursos en línea y la búsqueda de mentores.

4- "Debemos comprender lo que significa el éxito"

El éxito no se trata de dinero. "Cuando llegues a mi edad, medirás tu éxito en la vida por cuántas de las personas que deseas que te amen, realmente te aman. Esa es la prueba definitiva de cómo has vivido tu vida", dice Buffett.