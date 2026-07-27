En el marco de la visita de Kristalina Giorgeva, el kirchnerismo presentó un proyecto para regular la relación con el FMI + Agregar ámbito en









Con Máximo Kirchner a la cabeza, un grupo de diputados de Unión por la Patria presentaron una iniciativa que busca recuperar para el Congreso la decisión sobre el endeudamiento externo.

El texto se presenta mientras la titular del organismo se encuentra en el país. Mariano Fuchila

En el marco de la visita a la Argentina de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, invitada por el presidente Javier Milei, el diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con ese organismo internacional.

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El diputado de Unión por la Patria presentó en la mañana del lunes una iniciativa que busca recuperar para el Congreso la decisión sobre el endeudamiento externo con el objetivo de que "ninguna operación de crédito se decida por decreto". Asimismo, el texto fija un techo legal a la deuda externa, e instruye al Poder Ejecutivo a exigirle al propio Fondo una revisión del excedente que hoy carga el país.

"La propuesta de Kirchner busca para la Argentina orden, previsibilidad y mayor control democrático", explicaron en el kirchnerismo, a través de un comunicado.

"Frente a la situación actual de endeudamiento que atraviesa la Argentina se hace necesario distinguir lo que se debe pagar siempre (la cuota) de aquello que fue una decisión política tomada por fuera de las reglas (el excedente); la iniciativa abre un debate que requiere de diferentes esferas de decisión a nivel local e internacional que demandan del compromiso del Poder Legislativo y Ejecutivo para garantizar una salida sostenible que no dependa de un nuevo ajuste sobre el pueblo argentino", reza el comunicado.

La iniciativa se presentó el mismo día en el que Georgieva arriba al país, en una visita que trasciende el plano protocolar y representa uno de los mayores gestos de respaldo político del organismo hacia la administración de Javier Milei. Invitada por el Presidente, la titular del Fondo permanecerá hasta el miércoles con una agenda reservada que incluirá reuniones con funcionarios nacionales, empresarios y una recorrida por Vaca Muerta.

Entre los firmantes del proyecto se encuentran Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustin Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López. Se da por descontado que el oficialismo no habilitará el tratamiento del proyecto en comisión. Como sea, el texto busca, en principio, fijar la postura de un sector del peronismo en torno al organismo internacional.