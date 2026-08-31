El paraíso del Caribe que eligen las celebridades por sus playas, naturaleza y gastronomía de lujo

Lejos de la imagen del Caribe multitudinario, Grand Cayman propone otra forma de viajar: playas de aguas transparentes, experiencias en plena naturaleza, hoteles abiertos al mar, paradores donde el día transcurre descalzo y una escena gastronómica que la convirtió en uno de los grandes destinos culinarios de la región. Su combinación de privacidad, exclusividad y tranquilidad también la ha posicionado entre los refugios elegidos por celebridades internacionales como Taylor Swift y Tom Cruise para disfrutar de sus vacaciones lejos de las multitudes.

Hay destinos que se conocen recorriendo ciudades y otros que parecen pedir exactamente lo contrario: bajar el ritmo, dejar el reloj a un lado y permitir que el paisaje marque los tiempos. Grand Cayman pertenece a este segundo grupo .

La mayor de las tres Islas Caimán (junto con Cayman Brac y Little Cayman) sorprende desde el primer encuentro por una combinación que no siempre resulta fácil encontrar en el Caribe: naturaleza, playas extraordinarias, infraestructura hotelera de alto nivel y una atmósfera que permite disfrutar del destino sin la sensación permanente de estar rodeado por grandes multitudes. Las tres islas se encuentran en la cima de una cadena montañosa submarina (llamada Cyman Ridge) significa que el buceo está por todas partes. La fauna se encuetra tanto en la tierra como en el agua: tortugas, loros, mantarrayas, iguanas, kilómetros de corales y una flora autóctona única.

Grand Cayman puede ser sofisticada, pero no necesita exhibirlo todo el tiempo. Su lujo está muchas veces asociado al espacio, al paisaje y a la posibilidad de pasar buena parte del día al aire libre.

El primer contacto con la isla suele tener como escenario Seven Mile Beach , la playa más famosa de Grand Cayman y una de esas imágenes que explican por sí solas la elección del Caribe: arena blanca, aguas transparentes y un mar que, en los días calmos, parece una enorme piscina natural. Es también uno de los ejes de la vida hotelera de la isla. Resorts, restaurantes y bares se integran al paisaje y permiten pasar del desayuno a la playa y del mar a una comida o un cocktail sin abandonar prácticamente la costa. El propio material del destino define Seven Mile Beach como una extensa franja de arena blanca y mar tranquilo, apta tanto para descansar como para realizar deportes acuáticos o simplemente esperar el atardecer.Grand Cayman es particularmente atractiva para el viajero que no quiere pasar sus vacaciones encerrado en un resort.

El agua es, naturalmente, la gran protagonista. El sitio oficial de turismo contabiliza 365 sitios de buceo , una cifra que da una dimensión de la importancia que tienen el mar, los arrecifes y la vida submarina para el destino. Pero no hace falta ser buzo experimentado para disfrutarlo.

Una de las experiencias más emblemáticas es Stingray City, ubicada en North Sound. Para llegar hay que navegar hasta un banco de arena poco profundo donde el agua tiene aproximadamente entre uno y un metro y medio. Allí viven las rayas que hicieron famoso al lugar. La historia también es particular. Durante años, los pescadores limpiaban allí sus capturas y arrojaban restos al agua. Las rayas comenzaron a acercarse y progresivamente se acostumbraron a la presencia humana. Hoy las excursiones permiten entrar al agua y observarlas a muy poca distancia. Stingray City, es una excursión que combina snorkel con la observación de las especies del lugar. La escena resulta difícil de olvidar: embarcaciones detenidas sobre un mar transparente, personas dentro del agua y las rayas desplazándose alrededor. Es una experiencia de contacto con la naturaleza que explica por qué tantas de las actividades esenciales de Grand Cayman suceden fuera de tierra firme.

Del mar al interior de la isla

Las Cayman Crystal Caves permiten abandonar durante unas horas el universo de playas y descubrir el interior de Grand Cayman. Están ubicadas en una zona de vegetación tropical en el norte de la isla y el recorrido atraviesa tres formaciones: Roots Cave, Lake Cave y Open Ceiling Cave. Estalactitas, estalagmitas y formaciones cristalinas creadas durante millones de años transforman el paseo en una experiencia completamente diferente de la postal marina asociada al destino. La visita dura aproximadamente una hora y media e incluye además un recorrido por el bosque circundante, donde pueden observarse especies de flora y fauna local. Las cuevas también forman parte de las historias de la isla: fueron utilizadas en el pasado como escondite por piratas.

La hotelería juega un papel central, pero en Caimán el concepto de resort está fuertemente asociado a su entorno. La característica común es que los hoteles funcionan mucho más allá del alojamiento. Sus restaurantes, bares, brunches, terrazas y accesos al mar son parte del circuito gastronómico y social de Grand Cayman. El resultado es un tipo de vacaciones en el que no existe una separación rígida entre hotel y destino. Se puede desayunar mirando el mar, salir a navegar, regresar para descansar junto a la piscina y volver a salir al atardecer para descubrir un restaurante.

Esa integración contribuye también a una sensación de viaje más pausado. Las distancias son manejables y buena parte de las experiencias están vinculadas con disfrutar el lugar más que con acumular atracciones. La isla también tiene espacios que muestran su faceta más contemporánea. Camana Bay reúne gastronomía, tiendas y lugares para caminar y pasar algunas horas fuera de la playa. Es un buen contrapunto para quienes buscan alternar mar con compras, gastronomía y vida urbana sin encontrarse con la intensidad de una gran ciudad.

Y desde allí se puede pasar a otra tradición inseparable del Caribe: el ron.

Un ron que envejece bajo el Caribe, en Cayman Spirits Co., la única destilería artesanal de las Islas Caimán , se produce Seven Fathoms, un ron con una particularidad difícil de encontrar en otro lugar, es un ron que envejece bajo el Caribe.Parte de su proceso de maduración ocurre bajo el mar, a una profundidad aproximada de 13 metros, aprovechando el movimiento de las corrientes oceánicas. La destilería fue fundada en 2008 y además produce otros rones y licores artesanales.

Caimán también se descubre en la mesa

Si las playas son la primera razón para mirar hacia Grand Cayman, la gastronomía puede convertirse fácilmente en la segunda. El Departamento de Turismo promociona a las islas como la “Capital Culinaria del Caribe”, y la variedad de restaurantes ayuda a comprender esa definición. Hay cocina internacional, restaurantes de hoteles, propuestas informales frente al mar y una cocina local donde aparecen pescados, langosta, mahi mahi, caracola, coco y sabores caribeños. Cada espacio muestra una cara diferente de la isla, es precisamente allí donde la gastronomía deja de ser solamente alta cocina para convertirse también en relato del destino.

Cayman Cookout: cuando los grandes chefs llegan al Caribe

Esta vocación gastronómica alcanza uno de sus puntos más altos con el Cayman Cookout, uno de los acontecimientos culinarios emblemáticos de las islas. El festival está liderado por el reconocido chef Eric Ripert y reúne chefs de renombre, especialistas en vinos y bebidas y referentes del universo gastronómico internacional. Pero su diferencial no está solamente en los nombres. El concepto traslada la alta gastronomía al paisaje caribeño. Demostraciones de cocina, degustaciones, comidas especiales, recorridos y experiencias epicúreas se desarrollan en un contexto que el propio destino define como “barefoot elegance”, una elegancia descalza que quizás sea también una buena manera de definir el espíritu de Grand Cayman. Cayman Cookout se celebra tradicionalmente en enero y forma parte de un calendario gastronómico más amplio.

Quizás allí se encuentre una de las claves para entender por qué Grand Cayman resulta atractiva para quienes buscan alejarse de los destinos más masivos. No significa que la isla carezca de visitantes ni de infraestructura turística. Todo lo contrario: cuenta con resorts de alta gama, restaurantes, actividades náuticas y servicios preparados para un viajero exigente.

En resumen la experiencia permite encontrar espacios donde el paisaje sigue teniendo protagonismo. En Rum Point se puede pasar una tarde mirando el mar. En las Crystal Caves, caminar bajo tierra entre formaciones milenarias. En Stingray City, entrar al agua en medio de North Sound. En Seven Mile Beach, elegir un lugar en la arena y quedarse hasta el atardecer. El lujo aparece entonces bajo otra forma: tener tiempo y espacio.

Tal vez esa sea la gran sorpresa de Islas Caimán. Uno llega imaginando playas turquesas ,y las encuentra, pero termina descubriendo algo más amplio: una manera de vivir el Caribe donde naturaleza, gastronomía y hotelería conviven sin necesidad de acelerar el ritmo.

Cómo llegar

Desde Buenos Aires una posibilidad es hacer escala en Panamá y ahí embarcar en un vuelo de la aerolíneas de bandera de Cayman que dura aproximadamente dos horas . Otra alternativa es vía Miami ahí embarcar en la línea de bandera de Cayman teniendo en cuenta que en este caso es imprescindible contar con la visa de Estados Unidos vigente.

Datos Útiles

Capital: George Town, en Grand Cayman.

Territorio: Grand Cayman, Cayman Brac y Little Cayman.

Régimen político: Territorio Británico de Ultramar, con democracia parlamentaria.

Idioma oficial: inglés.

Moneda: dólar de las Islas Caimán (KYD/CI$); el dólar estadounidense es ampliamente aceptado.

Visa: desde Argentina no es necesaria ninguna visa para ingresar.

Conducción: por la izquierda.

Un diferencial: la tranquilidad y la hospitalidad hacia el visitante. Está considerado como uno de los destinos más seguros del Caribe y destaca su infraestructura turística.