Una historia de amor de Fiódor Dostoievski conquistó TikTok y se dispararon sus ventas + Agregar ámbito en









Se trata de una obra que se convirtió en best-seller en países como Brasil, Reino Unido y España. Influencers ubican una identificación de los usuarios con el protagonista, como alguien "solitario y soñador".

En otros países, como Reino Unido, Brasil y España, "Noches blancas" se ubicó como best-seller, con una identificación de los usuarios con el protagonista.

Una novela romántica del autor ruso Fiódor Dostoievski cautivó al público de TikTok y disparó las ventas en varios países. Se trata de "Noches blancas", una de sus primeras obras, donde describe cómo en cuatro noches y una mañana el protagonista conoce a una joven de la cual se enamora perdidamente.

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Esta breve historia de un "soñador", que pasea por las calles de San Petersburgo de mediados del siglo XIX, se ubicó entre las más vendidas de Brasil. En ese sentido, la editorial brasileña Editora 34 informó a AFP sobre un aumento de un 463% anual de sus ventas en 2025 y la tendencia es de un nuevo récord este año.

En otros países, como Reino Unido y España, "Noches blancas" también se ubicó como best-seller. Los tiktokers se identifican con esta obra rusa por contar con "esa figura del soñador solitario, que es como se sienten muchos jóvenes hoy", explicó a la agencia el influencer de libros brasileño Marcelo Nogueira.

Cómo una historia de amor de Dostoievski conquistó TikTok Decenas de miles de comentarios en BookTok, la popular comunidad sobre libros en TikTok, dio cuenta de cómo Dostoievski consiguió, casi 180 años después, llegar al corazón de los lectores con un relato de menos de 100 páginas. La novela "te arroja al suelo: es la vida real escrita de forma poética", comentó la usuaria @thayslaaaa mientras @autoratina expresó: "Es mi favorita (aunque me preocupa un poco lo mucho que me identifico con el protagonista)".

Dostoievski consiguió, casi 180 años después, llegar al corazón de los lectores con un relato de menos de 100 páginas. National Geographic Paloma Lima, una influencer de 29 años adepta a la literatura rusa, aseguró a la AFP que el público joven de TikTok llegó a su canal de YouTube tras haber leído "Noches blancas". En ese sentido, consideró que "tiene sentido" porque es un libro "corto e intenso" y entra dentro de los "tropes" más populares en la plataforma, esto es, patrones narrativos que los lectores buscan con avidez, como el "friends to lovers" (de amigos a amantes).

Este éxito abrió la puerta para otros clásicos de Dostoievski, como "Crimen y castigo", un fenómeno "inesperado" según Danilo Hora, de Editora 34, que cita un aumento de 53% de sus ventas de esta obra en Brasil en los primeros siete meses del año. En una época en que los videos cortos y las publicaciones digitales consumen buena parte del tiempo, las redes dan nuevas alas a la lectura. En ese contexto, el libro físico también se impone al digital. "Llama más la atención presentar una portada maravillosa que un Kindle", contó Noegueira. Meta presionó a TikTok, YouTube y Snapchat por medidas de seguridad para adolescentes La compañía Meta Platforms comenzó una campaña de presión pública para redes sociales rivales de las suyas, Instagram y Facebook, incorporen medidas de protección en sus plataformas para adolescentes. Esta semana, la firma de Mark Zuckerberg firmó un acuerdo histórico por valor final de casi u$s18.000 millones con varios estados de EEUU que exige nuevas funciones de seguridad. El acuerdo incluye un incentivo inusual y significativo: una parte de u$s5.300 millones del pago que realizará Meta durante la próxima década depende de que sus competidores del sector se comprometan a introducir cambios similares y acepten realizar aportaciones comparables a las iniciativas estatales destinadas a ayudar a los menores. Así, TikTok, YouTube, de Alphabet y Snap no tienen ninguna obligación legal de hacer concesiones, pero expertos jurídicos y observadores ven que la presión de Meta y los fiscales generales estatales podría obligarles a ceder.

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