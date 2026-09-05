Plazo fijo en septiembre 2026: cuánto rinde una inversión de $5.000.000

En septiembre, el Banco Nación ofrece una TNA del 20% para plazos fijos en canales electrónicos.

En septiembre, las tasas de los plazos fijos vuelven a muestran diferencias importantes entre las entidades financieras. Para una inversión de $5.000.000 a 30 días, el rendimiento depende de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrezca cada banco y de si la operación se realiza de manera presencial o por canales digitales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cálculo de un plazo fijo tradicional toma como referencia la TNA y el período de permanencia del dinero. Para una colocación de 30 días, el rendimiento aproximado se obtiene aplicando la tasa anual proporcional al período.

Cuánto rinde un plazo fijo de $5.000.000 a 30 días Con la tasa electrónica del 20% que ofrece actualmente el Banco Nación, una inversión de $5.000.000 genera $82.191 durante los 30 días. Al finalizar ese periodo, el ahorrista recupera el capital inicial más los intereses y recibe $5.082.191 al vencimiento. La entidad establece un plazo mínimo de 30 días para este tipo de operación.

La alternativa presencial tiene una rentabilidad inferior. Con una TNA del 15,50%, los mismos $5.000.000 producen $63.698 de intereses. En este caso, el monto final llega a $5.063.698. La diferencia permite dimensionar el impacto de la tasa elegida. Entre inmovilizar el dinero en una sucursal al 15,50% o hacerlo de forma electrónica al 20%, hay casi $18.500 de intereses de diferencia sobre un mismo capital de $5 millones y un período de 30 días.

Las tasas que ofrecen los principales bancos La diferencia de tasas tiene un efecto directo sobre una inversión. Por eso, antes de confirmar el depósito, conviene revisar la tasa vigente en el momento de hacer la operación. El BCRA explica que cada entidad informa sus propias condiciones y que no existe una tasa única para todos los bancos. Durante los primeros días de septiembre:

Banco Nación : 20%

: 20% Banco Macro y BBVA : 19,5%

: 19,5% Galicia, Credicoop e Hipotecario : 18,5%

: 18,5% ICBC : 18,1%

: 18,1% Santander : 17%

: 17% Patagonia: 16% Entre las entidades de menor volumen también aparecen tasas superiores. Reba ofrece 24%, Banco CMF y Crédito Regional 23,5%, Banco Bica y Banco del Sol 23%, Banco VOII 22,75% y Banco Meridian y Banco Mariva, 22,5%. Cómo saber si me conviene un plazo fijo El plazo fijo puede resultar atractivo para quien busca conocer de antemano cuánto dinero va a recibir al vencimiento y no necesita disponer de esos pesos durante el período acordado. En un plazo fijo tradicional, el capital queda inmovilizado hasta la fecha establecida. La principal cuestión es comparar el rendimiento con la inflación esperada para ese mismo período. Una TNA del 20% representa cerca de 1,67% mensual de referencia, por lo que para que el depósito gane poder adquisitivo, la inflación del período debería ubicarse por debajo de ese rendimiento. También hay que observar la posibilidad de necesitar el dinero antes de los 30 días. El Banco Nación señala que el plazo fijo tradicional no puede cancelarse antes de su vencimiento, pero existen otras modalidades con condiciones diferentes. Además, la diferencia entre bancos puede ser significativa. Para $5.000.000, pasar de una TNA del 15,50% a una del 24% implica varios miles de pesos adicionales de intereses. La comparación debe hacerse considerando no solo la tasa publicada, sino también si está disponible para clientes, no clientes y bajo qué canal se constituye.