Otra calificadora mejoró la nota de la deuda soberana argentina: S&P la elevó a B- + Agregar ámbito en









Standard & Poor's elevó la nota soberana de largo plazo de Argentina desde CCC+ hasta B- y mantuvo una perspectiva estable. Luis Caputo celebró la decisión en X

Tras conocerse la decisión, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la mejora de la calificación a través de X. "Nueva mejora", escribió el funcionario junto a banderas argentinas.

La agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's elevó la nota de la deuda soberana de largo plazo de Argentina en moneda extranjera desde CCC+ hasta B-, manteniendo una perspectiva estable. La decisión llega poco más de un mes después de que Fitch Ratings adoptara una medida similar y refuerza la visión más favorable que comenzaron a mostrar las agencias internacionales sobre la economía argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según S&P, la decisión refleja una menor percepción de riesgo sobre la capacidad de pago de Argentina y constituye una nueva señal de respaldo al programa económico de Javier Milei y Luis Caputo, centrado en el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la normalización del mercado cambiario.





La calificadora Standard & Poor's elevó la nota soberana de largo plazo de Argentina desde CCC+ hasta B- y mantuvo una perspectiva estable. Luis Caputo celebró la decisión y la calificó como una "nueva mejora".

Qué implica la mejora Si bien la nota continúa dentro del rango especulativo, la suba supone un reconocimiento a la mejora de los fundamentos macroeconómicos respecto de los últimos años. Además, podría contribuir a una reducción gradual del costo de financiamiento para el sector público y privado.

La nueva calificación ubica a Argentina en línea con la evaluación que actualmente mantiene Fitch, mientras que Moody's conserva una nota de "Caa1" con perspectiva estable.

Las agencias de riesgo suelen evaluar variables como la sostenibilidad fiscal, la capacidad de acceso al financiamiento, la posición externa, la acumulación de reservas y la estabilidad política e institucional antes de definir cambios en sus calificaciones soberanas. En desarrollo