La agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's elevó la nota de la deuda soberana de largo plazo de Argentina en moneda extranjera desde CCC+ hasta B-, manteniendo una perspectiva estable. La decisión llega poco más de un mes después de que Fitch Ratings adoptara una medida similar y refuerza la visión más favorable que comenzaron a mostrar las agencias internacionales sobre la economía argentina.
Otra calificadora mejoró la nota de la deuda soberana argentina: S&P la elevó a B-
Standard & Poor's elevó la nota soberana de largo plazo de Argentina desde CCC+ hasta B- y mantuvo una perspectiva estable. Luis Caputo celebró la decisión en X
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Según S&P, la decisión refleja una menor percepción de riesgo sobre la capacidad de pago de Argentina y constituye una nueva señal de respaldo al programa económico de Javier Milei y Luis Caputo, centrado en el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la normalización del mercado cambiario.
Qué implica la mejora
Si bien la nota continúa dentro del rango especulativo, la suba supone un reconocimiento a la mejora de los fundamentos macroeconómicos respecto de los últimos años. Además, podría contribuir a una reducción gradual del costo de financiamiento para el sector público y privado.
La nueva calificación ubica a Argentina en línea con la evaluación que actualmente mantiene Fitch, mientras que Moody's conserva una nota de "Caa1" con perspectiva estable.
Las agencias de riesgo suelen evaluar variables como la sostenibilidad fiscal, la capacidad de acceso al financiamiento, la posición externa, la acumulación de reservas y la estabilidad política e institucional antes de definir cambios en sus calificaciones soberanas.
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