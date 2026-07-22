Diego Santilli reordena el Gabinete: designan a Guillermo Toranzos Torino como subsecretario de Proyectos Estratégicos

La incorporación del funcionario se enmarca en el proceso de reorganización impulsado por el Gobierno tras la salida del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la designación de Guillermo Nicanor Toranzos Torino como subsecretario de Proyectos Estratégicos de la Vicejefatura de Gabinete . La medida fue formalizada mediante el Decreto 647/2026 , publicado en el Boletín Oficial , con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli .

De esta manera, Toranzos Torino pasará a desempeñarse bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete, encabezada por Ignacio Devitt, dentro de la estructura de la Jefatura de Gabinete de Ministros .

La incorporación del funcionario se enmarca en el proceso de reorganización impulsado por el Gobierno tras la salida del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni . En ese contexto, Santilli asumió la conducción de la Jefatura de Gabinete y absorbió también las funciones del ex- Ministerio del Interior , cartera que volvió a quedar disuelta.

Como consecuencia de esa reestructuración, el área de Interior pasó a depender de la Vicejefatura de Gabinete, a cargo de Devitt, mientras que se creó la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos , cuyo objetivo será coordinar y supervisar los asuntos considerados prioritarios para el desarrollo nacional.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 581/2026 , el área deberá intervenir junto a otras dependencias en el estudio, seguimiento y evaluación de temas estratégicos, además de participar en la definición de lineamientos para la toma de decisiones sobre programas y proyectos prioritarios del Gobierno nacional.

Toranzos Torino pasará a desempeñarse bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete, encabezada por Ignacio Devitt, dentro de la estructura de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Entre sus funciones también figura el diseño de herramientas para monitorear asuntos estratégicos, el análisis de temas de alcance global para detectar oportunidades de inserción internacional y el asesoramiento al vicejefe de Gabinete en la estrategia frente a organismos internacionales, en coordinación con otras áreas del Estado.

Asimismo, la subsecretaría colaborará en la organización de cumbres, viajes y visitas oficiales en las que participe el jefe de Gabinete y tendrá a su cargo la elaboración de diagnósticos para la planificación estratégica de los principales proyectos de gobierno.

Según su perfil profesional, Toranzos Torino es doctor y licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con experiencia en economía, agronegocios y negociaciones internacionales. A lo largo de su carrera integró equipos técnicos vinculados al Mercosur, fue director ejecutivo del Common Fund for Commodities (UNCTAD), coordinó la Subsecretaría de Comercio Exterior y encabezó la Unidad Coordinadora de Política de Fomento de Exportaciones.

También se desempeñó como consultor de organismos internacionales, entre ellos la FAO, el Banco Mundial y el BID-INTAL, además de ocupar cargos en la Sociedad Rural Argentina y en la administración pública nacional. En el ámbito académico fue docente de posgrado en distintas universidades y dirigió la Maestría en Agronegocios de la UCASAL.

En 2002 recibió el Primer Premio de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria "Ing. Agr. José María Bustillo" por su trayectoria en economía agropecuaria, agroindustria y negociaciones internacionales. Posteriormente, en 2018, fue distinguido por la Academia de Ciencias Empresarias por el libro Argentina ¿puede SER? Experiencias y estrategias para el desarrollo sostenible.